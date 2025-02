Guardiola y el ministro Cuerpo muestran sintonía y defienden una «mirada especial» a la región

El ministro extremeño de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, culmina su primera visita oficial a una comunidad autónoma, la suya, trasladando un mensaje de ... cooperación con el Gobierno de coalición regional que preside María Guardiola Martín. En un clima en apariencia distendido, mostrando públicamente corrección y a ratos afabilidad, Cuerpo y Guardiola se han reunido en la tarde de este viernes por espacio de algo más de 45 minutos en la sede de la Presidencia de la Junta, en Mérida. Tras ella, ante los medios de comunicación, Guardiola le ha pedido al ministro extremeño que el Gobierno «tenga una mirada especial hacia Extremadura». Cuerpo, por su parte, ha dicho que «eso se refleja en el Consejo de Ministros y no soy el único » tras comentarle que «hay una mirada específica del Gobierno para ir cerrando brechas existentes» con Extremadura, entre las que citó, como es obvio, las infraestructuras ferroviarias.

El ministro calificó la reunión con la presidenta de la Junta como «excelente y productiva», y recalcó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez traslada al Gobierno extremeño el «ofrecimiento de un diálogo constructivo, nos van a encontrar en ese camino»

«El Gobierno de España tiene una deuda con Extremadura», esbozó, por su parte, la presidenta extremeña antes de remarcar también el espíritu de búsqueda de acuerdos, señaló, con el Ejecutivo central desde el Gobierno que preside. «Mi mano está tendida y la de toda la Junta de Extremadura para que podamos construir un proyecto de progreso económico, de bienestar para todos los extremeños». Y agradeció expresamente al ministro que haya hecho un «hueco inmediatamente en su agenda para escuchar los anhelos y las necesidades de todos los extremeños».

Guardiola, sin entrar en detalles, reseñó que Gobierno y Junta tienen mucho que decir en proyectos como el de la fábrica de baterías de Envision en Navalmoral o la fábrica de diamantes sintéticos de Trujillo de Diamond Foundry. El proyecto moralo supone que la empresa Envision ha obtenido ya para su gigafactoría una financiación de 300 millones de euros del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado del Gobierno, 200 de ellos a fondo perdido y los 100 restantes en un crédito abajo interés, un dinero que ya ha ingresado. De estos y otros proyectos «necesitamos la alianza y la colaboración del Gobierno de España para que instalen cuando antes», ha comentado María Guardiola.

La presidenta ha dicho que se ha reunido con el ministro de Economía en un encuentro donde se ha puesto el foco «en ejes estratégicos de la política económica que necesita esta tierra para poder converger con regiones y, por supuesto, hemos podido trasladarle algunas peticiones».

Guardiola ha solicitado que medie en el desbloqueo del llamado fondo de resiliencia autonómica por el que se dispondrán de 20.000 millones que, a través de créditos, llegará a las comunidades autónomas. Lo gestiona el Banco Europeo de Inversiones.

De otro lado, la jefa del Ejecutivo extremeño recordó que las empresas que quieran instalarse o ampliarse en la región pueden disponer de más dinero, a fondo perdido, a través de llamada línea de incentivos regionales que gestiona el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda. Se ha fijado que la subvención será de hasta el 60% de la inversión aprobada en el caso de ayudas para pequeñas empresas (ahora era del 50%), del 50% en el caso de empresas medianas (hasta ahora, un 40%) y de hasta un 40% en el caso de las grandes empresas (era del 30%). «Esto nos posiciona como una región enormemente atractiva para la inversión», ha indicado Guardiola Martín.

Otro de los asuntos que ha trasladado la presidenta de la Junta al ministro de Economía es la necesidad de la mejora de la competitividad «en sectores que son punteros y que queremos mirar hacia el comercio exterior. Queremos tener un mejor acceso a programas como el Icex Next que ofrece asesoramiento especializado de consultores nacionales e internacionales por dos años». El «problema» que hay en este programa, ha indicado Guardiola, es la limitación de 300.000 euros de facturación para las empresas que quieran recibir ese asesoramiento y hay muchas empresas extremeñas que no logran esa facturación y no pueden optar al asesoramiento.

Por último, Guardiola ha expresado que la Junta quiere ejecutar más fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia para la modernización del pequeño comercio. «Hemos ejecutado con bastante agilidad tres millones de euros. Tenemos proyectos en cartera y nos hemos puesto a disposición del ministro por si hubiera excedentes de esos fondos poderlos ejecutar».

El ministro de Economía ha recordado el interés de los inversores en España y que nuestro país ha sido el que más ha crecido de la zona euro al acabar 2023. De forma concreta, Cuerpo ha señalado que gracias a los fondos de recuperación europeos se ha logrado ese aumento del PIB y del empleo en España. Extremadura ha recibido 2.140 millones de euros de esos fondos de recuperación de los que 840 han sido transferidos ya al Gobierno regional para su ejecución.