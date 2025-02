«Todas las semanas hablo del tren con Óscar Puente»

El actual ministro de Economía estudió en los Maristas de Badajoz antes de pasar por la Universidad de Extremadura. Buen deportista, jugaba de mediocentro en ... el equipo de fútbol del Puertas Palmas y asegura que está al día de toda la actualidad de Extremadura por su familia y amigos.

–¿Cuál es la sensación de Carlos Cuerpo al llegar a su ciudad (Badajoz) con la cartera de ministro de Economía?

–Es una sensación muy agradable, se amontonan los sentimientos. Cuando entras en la ciudad y vienes por trabajo efectivamente con la cartera de ministro si lo puedo resumir en un sentimiento es orgullo.

-Para el 37% de los españoles, según el barómetro de enero del CIS, la situación económica es el principal problema. ¿Cómo se levanta cada día el ministro que tiene ante sí la responsabilidad de resolverles esa preocupación?

–Responsabilidad toda. Es un dato importante, porque quiere decir que a los españoles, más allá del ruido que hay mucho, lo que les interesa son las cosas de comer como se suele decir, y en ese ámbito las noticias están siendo positivas.

-El titular de Economía es siempre uno de los malos del Consejo de Ministros porque le corta las alas al resto de ministerios que quieren invertir, y por eso a veces los convierten en vicepresidentes. ¿Ya se siente así.

(risas) Ese rol de decir no le suele tocar más a la parte de Hacienda, pero está claro que la relación es muy estrecha en este caso con María Jesús (Montero) y tenemos una visión muy parecida de lo que tiene que ser la evolución de las medidas.

–Se ha destacado su formación técnica y ya era secretario general del Tesoro, pero ¿cómo recibió el paso a la primera línea política como ministro?

–Bueno, respondería con dos reflexiones. En la parte de contenidos, como dices, ya venía de dentro, los temas ya los conocía y no ha habido por ello un vértigo excesivo a la hora de asumir este enorme reto. Y luego está el resto, las cosas que vienen con el cargo, entre ellas la responsbilidad, la exposición... hay muchas cosas que puedes imaginártelas porque estabas cerca pero hasta que no estás no eres plenamente consciente. Es un proceso de aterrizaje que estoy haciendo ahora mismo.

-¿Le sorprendió que Pedro Sánchez pensará en usted o una vez que se alcanza un determinado nivel en la Administración siempre puede suceder?

–Es una buena pregunta, yo creo que cuando estás trabajando en un cargo de responsabilidad en el Ministerio lo último que haces es pensar si te van a llamar o no, aunque tu nombre salga en el periódico como posible candidato. Si te llaman como sucesor de Nadia (Calviño) bien, y si no, también, siempre he estado dispuesto a ayudar.

-¿Sigue mucho la actualidad extremeña, política, social, deportiva...?

–No me queda otra, no me hace falta ni que lo haga de forma activa porque con mi familia y mis amigos el contacto es continuo.

-¿Le dice a su compañero en el Consejo de Ministros Óscar Puente que le arregle el tren extremeño?

–Todas las semanas Óscar y yo tenemos una conversación sobre eso (risas), pero él es plenamente consciente de que tenemos que cerrar esa brecha en infraestructuras, y de hecho viene el lunes (a Extremadura). Es un tema clave, que nos toca muy dentro a todos los extremeños y la señal es clara de seguir avanzando hasta conseguir efectivamente una conexión de alta velocidad y una conectividad segura, fiable y a la altura del resto del país. El esfuerzo de este gobierno en las conexiones de la región, también en red viaria, en términos de inversión es de 400 millones anuales.