María Antonia Pinilla, mejor vendedora de la ONCE en Extremadura del 2024

María Antonia Pinilla ha sido seleccionada como la mejor vendedora de la ONCE del año 2024 en el ámbito de la Delegación de Extremadura.

Un galardón con el que la organización reconoce el «esfuerzo» de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus ... diferentes productos de loterías «sociales, seguras y responsables», en especial por su actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.

Pinilla ha recogido su reconocimiento en una gala celebrada, en la tarde del pasado jueves, en la Delegación de la ONCE en Extremadura, en la que ha sido elegida entre un grupo de siete vendedores y vendedoras finalistas.

En la gala han participado el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, el director ejecutivo de Estrategia de Negocio, Marketing e Internacional, Alfonso Galiano, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz, Juan Carlos Molina Merlos, responsable de la Gerencia de Zona Comercial Suroeste, y el jefe del Área de Juego de la Comunidad de Extremadura, Santiago Ismael Rodríguez Gamero.

Más de 16 años en la ONCE

María Antonia Pinilla es vendedora de la ONCE desde hace más de 16 años. En la actualidad ejerce su trabajo en Badajoz, en la avenida Ricardo Carapeto (San Roque) y en el Centro Comercial Carrefour de Valdepasillas.

Desde muy pequeña tuvo problemas de visión que se agravaron con el tiempo, y llegó a la ONCE donde le facilitaron ayuda, en Servicios Sociales, y con un psicólogo, porque entró «con depresión», y se fue «superando día a día», señala.

Ampliar María Antonia Pinilla recoge su reconocimiento en una gala celebrada, en la tarde del pasado jueves. ONCE

«Me ha tocado un cupón, con toda la ilusión del mundo, pero sin jugarlo», comenta Pinilla para explicar lo que supone ser la mejor vendedora de la ONCE en Extremadura 2024. Se considera «una persona que habla con todo el mundo, con mucho cariño y respeto». «Y esta elección es una alegría muy grande», ha apuntado.

Para María Antonia Pinilla, «la ONCE es todo», porque le ha «abierto muchas puertas, con actividades que vienen muy bien». «Siempre está ahí para lo que necesites», ha incidido.

Sobre su trabajo, esta 'centinela de la ilusión' afirma que siempre que sale de su casa lo hace con una sonrisa. «Me gustaría darle premios a toda la gente, pero depende del bombo. Aunque he dado varios premios. Mis clientes, jóvenes y mayores, me dicen que 'con una sonrisa y el agrado que tienes nos has dado el premio'», añade.