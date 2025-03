Marcelo Gullo: «Hay políticos en España que odian la conquista de América»

Andrés González Barba Sevilla Sábado, 18 de noviembre 2023 | Actualizado 19/11/2023 16:23h. Comenta Compartir

El argentino Marcelo Gullo está estos días en España presentando el libro que cierra una trilogía sobre la cultura común que une a a Hispanoamérica con España y la reivindicación del papel 'liberador' de los españoles, más que de conquistadores. En Badajoz dará a conocer su trabajo en el Aula de Cultura HOY este martes, 21 de noviembre, a las 19.30 en el salón de actos de Cajalmendralejo. Una actividad que cuenta con el patrocinio de la Fundación Vocento, Conesa y Cajalmendralejo.

–Su libro es un ensayo muy valiente que reconoce la verdadera aportación que España hizo en América, ¿no es así?

–Mi idea fundamental es que el encuentro de España con América fue un acontecimiento trascendental, y el legado que allí quedó, una huella imperecedera. Esto lo reconoce un hombre que se enfrentó al imperialismo norteamericano, pistola en mano, para poner fin a la ocupación de su patria por parte de los Estados Unidos, el general nicaragüense, de madre india, César Augusto Sandino, que decía: «Yo veía antes, hace tiempo, con protesta la obra colonizadora de España; pero hoy la veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre». Como intuyó Sandino, Hispanoamérica le debe su unidad sustancial a España, de manera que de Madrid a Kiev o de Granada a Berlín hay más distancia psicológica, sociológica y cultural que de Lima a Sevilla o de Buenos Aires a Salamanca.

–Usted se ha remitido a las fuentes históricas que ha estudiado y ha huido de muchos tópicos y prejuicios que perduran hoy en día sobre la conquista española de América.

–Sí, claro, pero también recurrí a la opinión, hoy ocultada de los grandes líderes políticos hispanoamericanos, como Eva Perón cuando gritó a los cuatros vientos: «La epopeya del descubrimiento y la conquista es, fundamentalmente, una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron por sobre los mares». Y he citado, a modo de ejemplo dos de los tantos hombres y mujeres que la progresía jamás podrá tildar de fascistas, precisamente. Todo lo contrario. Se los podrá calificarse de cualquier cosa, menos de «fachas». Podrían agregarse a esta lista de políticos y pensadores de las más diversas orientaciones ideológicas en toda la América hispánica.

–En su obra ha establecido los numerosos lazos que unen a España con Hispanoamérica. ¿Qué queda hoy en día de todo esto?

–Queda lo fundamental: la lengua y los valores que España llevó a América. Han intentado, una y otra vez, destruir la lengua común, pero hasta ahora no lo han logrado. Hoy intentan destruir la lengua común con el indigenismo, introduciendo el estudio de lenguas indígenas para conseguir la fragmentación lingüística. Cuando se pretende dividir una nación que tiene una lengua común establecida, se comienza introduciendo en distintas regiones de esa nación la pluralidad lingüística, tanto en las escuelas como en las universidades. Luego, poco a poco, se excluye de esas mismas escuelas y universidades la lengua común del Estado, tras lo cual las distintas regiones que han establecido una nueva lengua y excluido la común comienzan a sentir como extranjeros a los que antes consideraban como sus connacionales y empiezan a pensar en la independencia del Estado del que formaban parte. Cataluña es la prueba más palpable de lo que acabo de afirmar.

–También es fundamental que los habitantes de América disfrutaron de plenos derechos y fueron súbditos libres de la Corona española.

–Claro, pero cuando uno recuerda esos datos, lo acusan como me acusan a mí de hacer leyenda rosa. Pero la realidad es que el dato histórico mata la leyenda negra. No hace falta exagerar nada porque los datos están ahí.

–Usted le dijo a Evo Morales que, si en lugar de España hubieran venido los ingleses a América del Sur, «lo más probable es que usted no hubiese existido y tampoco habría llegado a presidente». ¿Cómo reaccionó este gobernante ante su comentario?

-Cuando le dieron el doctorado honoris causa a Evo Morales, le dije: «Presidente, si en lugar de España hubiera llegado a América del Sur Inglaterra, estoy seguro de que yo estaría dando clase en esta universidad, pero también que usted no estaría recibiendo el doctorado honoris causa, sino como están los navajos, los apaches y los comanches, en una reserva de los Estados Unidos, borrachos, porque las reservas son en realidad campos de concentración». Al escuchar mis palabras se puso blanco y enmudeció. Ante la verdad histórica no tuvo respuesta alguna.

–¿Por qué cree que entre mandatarios americanos sigue existiendo esa animadversión hacia todo lo que viene de España?

–Los gobiernos actuales de Hispanoamérica, que no son gobiernos de izquierda, son gobiernos progresistas, no son rojos sino rosados, son sirvientes de la oligarquía financiera mundial. Todos ellos ocultan a su población que, antes de que España llegara a América, lo que había en América no era un paraíso terrenal, era un infierno donde reinaba el canibalismo y la antropofagia. Esa es la verdad.

ANTES DE 1942 «Lo que reinaba en el Nuevo Mundo era el canibalismo y los sacrificios humanos»

PREJUICIOS HISTÓRICOS «La realidad es que el dato histórico mata la leyenda negra»

–¿Por qué afirma que América, antes de 1492, se asemejaba más al infierno que al paraíso?

–Porque lo que reinaba en el Nuevo Mundo era el canibalismo, los sacrificios humanos, la esclavitud, el machismo golpeador y la prostitución. Williams Prescott calcula en 20.000 por año el número de las víctimas sacrificadas por los aztecas, pero hay autores que dicen que mataban 150.000 personas por año.

–En España, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, dijo hace poco que no iba a asistir a los actos del Día de la Hispanidad y lo calificó de «aniversario de un genocidio». ¿Qué opina al respecto?

-Me gustaría contestarle a la señora Belarra con una frase de Fidel Castro que demuestra que está totalmente equivocada: «Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios, de africano. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia. Es lo que nos dio Dios, para los creyentes. Es lo que nos dio Santiago, hace dos mil años, y eso queremos seguir siendo, eso y parte del alma de España». Permítame decirle que la izquierda que hoy gobierna España no es más que un caniche de la oligarquía financiera mundial. Ellos parten de la idea de que España es un mito, que no existe. Tampoco tienen buena voluntad, ni predisposición de llegar a la verdad. Hay políticos y profesores españoles que odian a España. Odian la conquista de América y la reconquista. Creen que la conquista de América fue un error y un horror porque creen también que la reconquista fue un error y un horror, piensan, en su fuero íntimo, que la misma España es un error y un horror, que no debería haber existido y trabajan para que deje de existir.

