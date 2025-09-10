HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marcelino Ollé Sesé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

Sustituye en el cargo a Juan Manuel Merchán, que fue nombrado la semana pasada como nuevo director de Gabinete de la Presidencia de la Junta

R. H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:30

El periodista Marcelino Ollé Sesé ha sido nombrado este martes como director general de Comunicación y Relaciones Informativas de la Presidencia de la Junta de ... Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

