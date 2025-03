Manuel Martínez, librero en Badajoz: «El burger es más caro que un libro»

Manuel Martínez Moreno (Badajoz, 1962) lleva con su hermana Marisol la librería Martínez, un comercio simbólico de Badajoz en el que también despachan José Adrián, ... desde 2011, y Juani, desde 1991. El padre de Manuel trabajaba en banca, pero abrió la librería en 1973 pensando en sus hijos. Primero fue paquetería. La parte alta del barrio de Santa Marina estaba en obras y todo era campo hasta los Maristas.

–¡Qué tiempos!

–Se iba la luz y encendíamos velas. Los obreros venían a por cervezas frías y latas de conservas. Luego ya nos centramos en lo que nos gustaba: libros, papelería, fascículos, encuadernaciones… 52 años dan para mucho. Por aquí hemos pasado los seis hermanos, pero el segundo entró en el banco y otros tres son profesores. En ese tiempo, había muchas librerías en Badajoz: Alianza, Paule, Doncel, La Ibérica, Univérsitas, Colón, Artife, etcétera.

–Siguen vendiendo prensa.

–Somos un gran quiosco. Tenemos revistas difíciles de conseguir. Vender hoy prensa es un servicio premium. La compra gente mayor. Jóvenes, pocos, para hacer algún trabajo de clase. En la pandemia hubo un corte, fue como si pasáramos a lo digital en el servicio ciudadano, en la banca, en el periódico… Al principio, íbamos en bicicleta a Pardaleras, al enorme descampado de la cárcel, a por los montones de HOY. Después ya fuimos en Mobylette. Si llovía, era tremendo. Traíamos 350 ejemplares. Ahora vendemos unos 50 ejemplares de HOY diarios y 80 los fines de semana.

–¿Se leen libros?

–Las redes sociales absorben tanto que no permiten dedicar tiempo a la lectura, pero no veo que hayan caído los lectores. A los jóvenes les interesa la lectura y el libro electrónico no ha triunfado. Lo local funciona muy bien: la 'Historia de Badajoz' de Alberto González Rodríguez, que se ha reeditado, autores del barrio como Guillermo Lineros y su 'Misterios, leyendas y enigmas de Badajoz' o Juanma Cuesta con 'Cuatro estaciones para el olvido'. Y otro libro de asunto local: 'Vasco Núñez, 54, fenómenos paranormales' de Piedad González-Castel.

–¿La venta por Internet?

–No me estresa la competencia de Internet. Si no tenemos un libro, nos llega en dos días y muchos clientes prefieren pedírnoslo a nosotros por simpatía, por amistad o por conciencia. Lo que no vemos bien es que en otras autonomías blinden a sus libreros en los concursos de grandes lotes de libros para las bibliotecas y aquí no se haga y se vaya el dinero fuera.

–¿El libro de texto?

–Sigue vendiéndose. Lo que pasa es que hay bancos de libros, algo con lo que estoy de acuerdo, aunque vendamos menos.

–Las temporadas del librero?

–En septiembre, el libro de texto y la papelería. En octubre, las ferias del libro de los institutos con los libros de lectura obligada: los clásicos ('El sí de las niñas', 'El Lazarillo', 'La Celestina') y otros más modernos, mandan bastante a Juan Mayorga. En Navidad y Reyes, se calienta la búsqueda del libro regalo y luego queda todo un poco desolado, pero hacemos campañas de libro de bolsillo a 7,95. Si es que el burger es más caro que un libro. En primavera, las ferias del libro, y en verano, descansamos por turnos porque en Badajoz no hay mucho movimiento.

–¿Lee usted mucho?

–Leo. Siempre tengo un par de libros sobre la mesa. Pero mucho, mucho, no. Dedico mucho tiempo a la librería, aunque procuro que no me absorba.

–¿Hay relevo generacional?

–No y los empleados tampoco quieren seguir. Nuestros hijos estudian, echan una mano en la feria del libro, que es como una fiesta, pero lo del horario fijo, no. Aunque nos encantaría que cogieran el relevo y siguieran. De esto se puede vivir.