Agresiones a médicos en Extremadura: «Me vas a mandar al dermatólogo por mis cojones»

El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Mérida ha condenado a un paciente que amenazó a un médico en un centro de ... salud del área sanitaria el año pasado.

La jueza Ana Belén Hernández Arroyo ha condenado al hombre tras ser denunciado por el facultativo de Atención Primaria por hechos ocurridos en su consulta. El condenado solicitó al médico ser visto por un dermatólogo, pero, tras consultar el historial del paciente, y observar que ya tenía un tratamiento pautado por el citado especialista sin que hubieran transcurrido los tres meses prescritos, se lo hizo saber. A lo que el denunciado reaccionó con expresiones como «no te estás enterando, me vas a mandar al dermatólogo por mis cojones, por qué no me lo explicas en la calle», según el relato de la sentencia, a la que ha tenido acceso HOY.

Ante esta actitud amenazante, el médico le invitó salir de la consulta, a lo que se negó, por lo que tuvo que avisar al vigilante de seguridad del centro de salud. Posteriormente el sanitario presentó una denuncia en la Comisaría de Policía de Mérida. Ahora la jueza considera que estos hechos constituyen un delito leve de amenazas. Entiende que el denunciado empleó expresiones para referirse al médico que, objetivamente, causan menosprecio e infundan temor o miedo y causan algún mal.

Las amenazas de carácter leve quedaron «suficientemente acreditadas» no solo con la declaración del perjudicado durante el juicio, quien ratificó íntegramente el contenido de su denuncia, «sino por la incomparecencia del denunciado, que no aportó ninguna prueba en su defensa».

Delito leve de amenazas

El juzgado estima que los hechos cometidos son constitutivos de un delito leve de amenazas castigado en el artículo 171.7 del Código Penal. En este caso se le impone una multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros. Además, sobre él pesa una orden de alejamiento que le impide aproximarse a la víctima a menos de 300 metros durante un periodo de 6 meses.

La parte denunciante también pidió que el paciente fuera condenado con 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral, pero la jueza no valora como acreditado dicho perjuicio. La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Badajoz, en su sede de Mérida.

Esta sentencia condenatoria ha sido obtenida por la asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Badajoz, en concreto por el abogado Rafael Gil, especialista en agresiones a facultativos. Desde el organismo colegial recalcan que su política contra este tipo de conductas contra los sanitarios es de «tolerancia cero».

22 ataques en 2021

Los médicos extremeños sufrieron 22 agresiones físicas o verbales el año pasado. Según datos del Colegio de Médicos de Cáceres, estas agresiones se producen tanto en hombres como en mujeres. En la franja de edad de los 36 y 45 años los varones son los que más las sufren (60%), mientras que en el tramo entre 46 a 65 años son las mujeres las más afectadas.

El 95% de las agresiones se produjeron en la sanidad pública y de el 66,7%, en Atención Primaria. Los motivos que llevan a la agresión los insultos (77%) y las amenazas (18%).