Magdalenita, la triunfadora extremeña de los Premios TikTok España 2025 La influencer extremeña ha sido sin duda una de las protagonistas de la gala

Irene Manzano Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:44

Magdalenita, la influencer extremeña conocida por sus visitas a los renacuajos de su pueblo y ser la artista «del monte, pero jamás del montón», como se autodenominó en sus redes sociales. Ya han sido varias las nominaciones en las que hemos podido ver a la creadora de contenido, pero esta vez es motivo aún más de celebración: el reconocimiento a 'Storyteller del año' en los Premios TikTok España 2025.

Con un conjunto rompedor, Magdalenita recibió el premio en la categoría 'Storyteller del año' que premiaba la excelencia en la narrativa y la relación con la comunidad. La gala tuvo lugar en la Galería de Cristal de Madrid y fueron más de 23 millones de usuarios de TikTok en España los que votaron en las distintas categorías de estos premios.

Reconocimiento en los 'Premios Woman' de Extremadura

Nada más y nada menos que en su propia tierra, Magdalenita también recibió recientemente un reconocimiento por su manera de contar las cosas en redes y ser un referente para su generación. La influencer compartió su alegría e ilusión por recibirlo. «Es un honor que te reconozcan tu propio talento en tu propia ciudad», declaró la artista tras recibir el Premio Woman Extremadura Gen Z.

Magdalenita ya lleva bajo su brazo tres premios: el Premio GenZ en 'Arte, Cultura y Creatividad', el reciente Premio Woman Extremadura Gen Z y este nuevo premio como 'StoryTeller del año' de TikTok 2025. Pero esto no es todo: pronto podremos descubrir si también sale galardonada de los Premios Ídolo.