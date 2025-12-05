HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Magdalenita posando con su Premio TikTok Instagram Magdalenita

Magdalenita, la triunfadora extremeña de los Premios TikTok España 2025

La influencer extremeña ha sido sin duda una de las protagonistas de la gala

Irene Manzano

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:44

Comenta

Magdalenita, la influencer extremeña conocida por sus visitas a los renacuajos de su pueblo y ser la artista «del monte, pero jamás del montón», como se autodenominó en sus redes sociales. Ya han sido varias las nominaciones en las que hemos podido ver a la creadora de contenido, pero esta vez es motivo aún más de celebración: el reconocimiento a 'Storyteller del año' en los Premios TikTok España 2025.

Con un conjunto rompedor, Magdalenita recibió el premio en la categoría 'Storyteller del año' que premiaba la excelencia en la narrativa y la relación con la comunidad. La gala tuvo lugar en la Galería de Cristal de Madrid y fueron más de 23 millones de usuarios de TikTok en España los que votaron en las distintas categorías de estos premios.

Reconocimiento en los 'Premios Woman' de Extremadura

Nada más y nada menos que en su propia tierra, Magdalenita también recibió recientemente un reconocimiento por su manera de contar las cosas en redes y ser un referente para su generación. La influencer compartió su alegría e ilusión por recibirlo. «Es un honor que te reconozcan tu propio talento en tu propia ciudad», declaró la artista tras recibir el Premio Woman Extremadura Gen Z.

Magdalenita ya lleva bajo su brazo tres premios: el Premio GenZ en 'Arte, Cultura y Creatividad', el reciente Premio Woman Extremadura Gen Z y este nuevo premio como 'StoryTeller del año' de TikTok 2025. Pero esto no es todo: pronto podremos descubrir si también sale galardonada de los Premios Ídolo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo
  2. 2 El Sevilla FC desata la locura en redes con el cartel de su partido ante el CD Extremadura: «Eso es Badajoz»
  3. 3 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  4. 4

    La Junta asegura que los funcionarios cobrarán la subida del 2,5% «lo antes posible»
  5. 5

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  6. 6 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  7. 7 Un incendio calcina parte de un piso en San Roque
  8. 8 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  9. 9 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  10. 10

    El policía nacional herido en Aldea Moret evitó «una agresión mortal» a otro agente de paisano, según Jupol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Magdalenita, la triunfadora extremeña de los Premios TikTok España 2025

Magdalenita, la triunfadora extremeña de los Premios TikTok España 2025