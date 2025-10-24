Doce 'influencers' con acento extremeño
Estos 12 creadores de contenido arrasan en la red con más de 100.000 seguidores
Badajoz
Viernes, 24 de octubre 2025, 13:54
Extremadura es dehesa, paisajes imponentes, rincones mágicos y sabores únicos, pero también es talento. Tierra de cuna de conquistadores, escritores y artistas de los que presumir, con orgullo, del verde, blanco y negro. Aquí han nacido generaciones y generaciones de talento; desde Francisco de Zurbarán o Luis Álvarez Lencero a Javier Cercas, Luis Pastor, Carolina Yuste o Sanguijuelas del Guadiana. Pero, para las nuevas generaciones, no tanto los millennials como la nueva generación Z, aquí nacieron Juan Pérez o Carlos Peguer.
Porque para muchos de estos jóvenes los nuevos ídolos no están en la televisión, tras los libros o grandes obras de arte, sino detrás de una pantalla. Las redes son, hoy, el espejo donde muchos buscan sus referentes. Una realidad imposible de ignorar.
Y en las redes también se esconden talentos extremeños que han logrado hacerse un hueco en esta tan aclamada e imparable industria de creadores de contenido.
Humor, estilo, arte, música, curiosidades… cada uno de estos 'influencers' (o creadores de contenido) aporta algo singular a su comunidad, pero todos comparten un hilo invisible que los une: el acento extremeño. Su tierra, Extremadura, se refleja en cada gesto, en cada palabra y en cada creación, y viaja con ellos, orgullosa, allá donde van.
Estos doce creadores de contenido suman más de 100.000 seguidores en redes sociales, atraídos por su carisma, su talento y su capacidad de inspirar a generaciones enteras. Desde el pacense Raúl Otero, pasando por la artista fregenense Alicia Aradilla, hasta el comunicador de Don Benito, Carlos Peguer, todos han demostrado tener ese 'algo' especial que convierte su presencia en un fenómeno capaz de enganchar a miles de personas día tras día.
@juanpere7
Juan Pérez
Badajoz
Seguidores:
3 millones
729 mil
Contenido humorístico y experiencias cotidianas
Combina humor, experiencias cotidianas y mensajes positivos que conectan con una audiencia joven. Con un estilo natural y optimista, aborda situaciones reales que inspiran a aceptar los altibajos de la vida. Su verdadero impacto radica en cómo normaliza hablar de emociones y bienestar desde una perspectiva cercana.
@rauloteroc
Raúl Otero
Badajoz
Seguidores:
217 mil
482 mil
Contenido humorístico
Lo suyo es un estilo desenfadado y divertido. Con un contenido basado en el humor, sus seguidores buscan en él esos 'cinco minutos' de desconexión de la realidad diaria con imitaciones y sátira de las situaciones cotidianas. Más allá de la risa, Otero representa cómo los creadores de pequeñas ciudades pueden conectar con audiencias nacionales sin perder su acento ni su identidad cultural.
@helioroque_
Helio Roque
Badajoz
Seguidores:
25 mil
134 mil
189 mil
777
Contenido de entretenimiento
Quienes siguen a este joven pacense saben que en sus redes encontrarán curiosidades sobre el metro, Eurovisión y entretenimiento. Demuestra que la pasión por temas concretos puede ayudarte a crear una comunidad sólida.
@carlospeguer
Carlos Peguer
Don Benito
Seguidores:
76 mil
185 mil
318 mil
Videoblogs de su vida cotidiana y viajes
Conocido por su podcast La pija y la Quinqui, junto a Mariang, ha entrevistado a figuras de la política y el arte, consolidándose como una voz reconocible en el panorama nacional. En su perfil personal, Carlos también ha conseguido un gran ejército de seguidores que siguen sus pasos día tras día.
@saracisnerosg
Sara Cisneros
Cáceres
Seguidores:
79 mil
416 mil
2 millones
Entretenimiento y blogs cotidianos
Educadora social y auxiliar de vuelo, combina entretenimiento y reflexión en redes. Su estilo natural y amable atrae a la audiencia hacia y desde la empatía. Su historia está marcada por su hermana, Paula, una joven con síndrome de down que falleció con solo 16 años el pasado diciembre. Ambas lograron conquistar a la audiencia que aún hoy recuerda a 'Yolopuedotodo'.
@msorianob
Marta Soriano
Don Benito
Seguidores:
332 mil
125 mil
Moda y belleza
Moda y belleza son sus señas de identidad. Marta Soriano es una de esas 'influencers' a las que seguir la pista para encontrar las últimas novedades de Zara o los chollos de Shein. Más allá de sus 'looks', también comparte sus viajes y su día a día.
@tictacyummy
Patricia Tena
Higuera de la Serena
278 mil
Seguidores:
28 mil
1 millón
385 mil
Gastronomía
Conocida como 'tictac yummy', Tena se centra en el contenido culinario. Recetas de cocina que destacan por su estilo fresco, su energía y su pasión por la gastronomía. Sus recetas han logrado que más de un millón de personas no quieran perderse nada.
@rubentonces
Rubén González
Puebla de Sancho Pérez
56 mil
Seguidores:
1 millón
939 mil
Contenido humorístico
Sketches de humor, imitaciones, disfraces… en el perfil de Rubén, al que solo llegarás buscando 'rubentonces', encontrarás de todo menos aburrimiento. Su capacidad para transformar la rutina en humor conecta con un público adulto que busca verse reflejado. Representa una voz masculina diferente en redes, que reivindica la paternidad sin filtros ni clichés.
@invitada_perfecta
Sandra Majada
Plasencia
253 mil
Seguidores:
623 mil
6 mil
Contendio de moda y bodas
Es quien está tras 'La invitada perfecta', donde comparte contenido centrado en moda y tendencias con un estilo sobrio y elegante. En alguna que otra ocasión, además, comparte parte de su vida personal con 'blogs' de viajes y aspectos familiares que la acercan aún más a la audiencia.
@blannncagarcia
Blanca García
Badajoz
Seguidores:
69 mil
193 mil
Blog personal, lifestyle
Cantante y creadora digital, fusiona música, deporte y estilo de vida saludable. Representa a una nueva ola de artistas que encuentran en las redes una vía directa para conectar con su público sin intermediarios.
@elena_fermo
Elena Fermo
Cáceres
113 mil
Seguidores:
Moda y viajes
Moda, viajes, vida sana… Elena ha conseguido que su carácter y personalidad traspase la pantalla y ha llegado a más de cien mil personas que no quieren perderse un solo detalle de su vida.
@a.aradilla
Alicia Aradilla
Fregenal de la Sierra
Seguidores:
27 mil
431 mil
26 mil
138 mil
13 mil
Arte, viajes y lifestyle
Se ha ganado el título de 'influencer' a golpe de pincel. Gracias a su arte, su amor por los viajes y su Extremadura siempre por bandera, Alicia ha conseguido convertirse en un referente artístico de la región. Su obra, donde la acuarela y la identidad extremeña se entrelazan, muestra que el contenido digital puede ser también una forma de patrimonio cultural.
Hemos seleccionado doce que están causando sensación pero lo cierto es que son muchos los extremeños que triunfan en la red.