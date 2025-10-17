Un maestro extremeño, cerca de lograr ser el 'Mejor Docente de España': «Este reconocimiento es de mis peques» Jose Durán es maestro en el Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz

Irene Toribio Viernes, 17 de octubre 2025, 11:45

El próximo 31 de enero se celebra en A Coruña la gran final de los Premios EDUCA ABANCA, un certamen que reconoce al Mejor Docente de España y premia la excelencia educativa en todas las etapas escolares. Entre los finalistas se encuentra Jose Durán Cordero, maestro de Educación Infantil y Primaria del Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Badajoz, quien ha sido seleccionado en la categoría de Educación Infantil. Este reconocimiento pone en valor la labor docente y el compromiso con la innovación y la calidad educativa en la región extremeña.

Para Durán este reconocimiento es todo un orgullo. «En 2019 ya tuve el privilegio de vivir esta experiencia única, y ahora, volver a ser finalista en los Premios EDUCA ABANCA 2025 significa mucho más que un reconocimiento personal. Para mí, es que se valore el amor profundo que siento por esta profesión, el tiempo que le dedico cada día y, sobre todo, cada una de las vivencias que he compartido, comparto y seguiré compartiendo con mis pequeños», cuenta a este diario.

El maestro confiesa que «me siento profundamente afortunado de que haya familias que me consideren merecedor de este reconocimiento», ya que «no hay mayor regalo que ese». Este reconocimiento será, para el docuente, un impulso: «me anima a seguir innovando, aprendiendo y soñando con una educación que deje huella».

Jose no se olvida de quienes lo han hecho posible, sus pequeños: «Quiero dar las gracias de corazón a mis peques. Aunque ahora ya han dado el salto a Primaria, ellos siempre serán parte de este reconocimiento. Sin duda este premio también es suyo», dice orgulloso.

Cómo se elige a los mejores profesores

Los Premios EDUCA ABANCA cuentan con un riguroso proceso de selección: los docentes son nominados por alumnos y familias, presentan sus méritos, y un comité especializado evalúa su trayectoria educativa. Los finalistas reciben una estatuilla y diploma, y el ganador de cada categoría obtiene un premio económico de 1.000 euros.