De Madrid a Guadalupe andando y corriendo por los sintecho

Pablo Ledesma podría haber dedicado estos últimos días a aliviarse del calor en una piscina o una playa o en un lugar con temperaturas más ... benévolas, y sin embargo, ha elegido pasarlos corriendo y andando por el campo extremeño, donde estos días el sol azota. Lo ha hecho por solidaridad. Y más concretamente, por el albergue Santa María de la Paz, en el barrio madrileño de Sanchinarro.

Allí es conocido por su labor como voluntario, que comenzó gracias a su mujer. «Ella empezó a ir hace diez o doce años, luego me apunté yo, y ahora vamos los dos y también nuestros dos hijos, cada domingo ayudamos a servir las cenas», cuenta Ledesma por teléfono mientras camina hacia Guadalupe, el destino de peregrinación que ha elegido para esta iniciativa con la que pretende recaudar fondos para ayudar a que ese albergue siga funcionando.

Lo gestionan los hermanos de San Juan de Dios, y en él viven cien personas que no tienen un hogar. Reciben cama, comida y las atenciones que necesitan para llevar una vida digna. «El año pasado –explica Ledesma–, peregriné a Santiago de Compostela en bici y recaudé fondos a través de amigos y conocidos principalmente, y este año, el hermano Juan Antonio me animó a que repitiera experiencia y me propuso ir a Guadalupe».

«El albergue se nutre de donaciones, y estas bajan en agosto, porque con las vacaciones nos olvidamos», explica el peregrino solidario

Él atendió la sugerencia y el pasado sábado empezó su aventura. «El primer día salí a las seis de la mañana, pero en los siguientes he ido madrugando más, para evitar el calor, y algún día he empezado a correr a las cinco de la mañana», explica el peregrino, que en total ha cubierto 250 kilómetros en cinco días, es decir, a una media de aproximadamente cincuenta kilómetros por etapa.

Empieza cada jornada corriendo, y luego continúa caminando. «El albergue se nutre de donaciones, y estas bajan en verano, y más aún en agosto, porque nos vamos de vacaciones y nos olvidamos de este tipo de cuestiones solidarias», explica Ledesma, que además de en las cenas de los domingos, también ayuda al albergue encargándose cada tarde de llevar hasta él los productos del día que dona la pastelería Embassy.

«El camino es duro»

«El camino de Madrid a Guadalupe es duro, pero lo que es realmente duro es lo que hacen los hermanos de san Juan de Dios y los profesionales y voluntarios que atienden el albergue», reflexiona el caminante. «Ellos sí que merecen el reconocimiento, porque están dedicados a ayudar a los demás durante 365 días, y no yo, por estos cinco días corriendo y andando», apunta Pablo Ledesma, que ha bautizado su iniciativa con el lema Guadalupe23, por el año en curso, y que anima a donar 23 euros.

Ampliar Ledesma, a su salida desde el centro Santa María de la Paz, el pasado sábado de madrugada. Hoy

Lógicamente, cada persona puede donar la cantidad que crea conveniente, y puede hacerlo mediante bizum o transferencia (la información está disponible en la web del Centro Santa María de la Paz, en la pestaña de donaciones). Al tercer día de caminata, ya había logrado recaudar 1.800 euros, según explicaba el protagonista en su cuenta de Instagram, donde va dando cuenta de su viaje solidario mediante vídeos que monta su hijo.

Ampliar Ledesma, a su llegada a Villar del Pedroso este martes.

«Lo que hago cada mañana es correr, y luego andar, descansar, intentar también disfrutar del camino, hablando con la gente, parando en los pueblos», comenta Ledesma, que detalla que una de las dificultades que se ha encontrado en su aventura es conseguir agua. Porque el trayecto de 250 kilómetros incluye tramos en los que los pueblos están bastante distanciados entre sí, una dificultad que ha sabido sortear para llevar a buen fin su iniciativa. El martes llegó a Villar del Pedroso, y este miércoles concluirá su aventura en Guadalupe, la capital religiosa de Extremadura, meta de un viaje generoso en favor de del colectivo de las personas sin hogar y en particular de quienes viven en ese albergue que Pablo Ledesma visita cada día.