La lucha por la presidencia de EE UU también se libra en Extremadura

Apenas quedan unas horas para que se celebren las elecciones en Estados Unidos y no hay un claro favorito. Kamala Harris, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Republicano, se disputan unos comicios que según las encuestas están muy ajustados. Ambos candidatos han reforzado ... su ofensiva en las últimas jornadas y medio mundo está pendiente de ello. También desde Extremadura, donde viven 212 estadounidenses, según el INE.

La mayoría son estudiantes o trabajadores que llegaron para ser auxiliares de conversación y han montado academias de inglés a 6.000 kilómetros de su país. Algunos han pedido el voto por correo y siguen una campaña que califican de «polarizada y llena de ataques personales». Harris ha dicho de Trump que está «cada vez más desquiciado» y el republicano ha llamado a su rival «estúpida».

Pero más allá de descalificaciones y el espectáculo que eso supone para un país de 330 millones de habitantes, los americanos que viven lejos prefieren fijarse en el proyecto político, con la sanidad, la inmigración, las armas o la crisis de las drogas como asuntos para decidir su apoyo.

Frances Loeffelholz Es de Iowa y estudia en Cáceres «Ya he votado por correo, pero ha sido muy complicado»

Desde hace un mes, Frances Loeffelholz, de 22 años, vive en Cáceres porque está participando en el Programa de Lengua, Cultura y Civilización española, una iniciativa que empezó a desarrollarse en la Universidad de Extremadura en el año 2002. Desde entonces, casi 900 estudiantes han pasado por el campus cacereño y han descubierto las grandes diferencias que existen entre España y Estados Unidos.

En las campañas políticas, el desarrollo de unas elecciones o los asuntos que protagonizan unos comicios también se notan, según cuenta Loeffelholz.

«Ya he votado por correo, pero ha sido complicado por todo el papeleo. Te exigen rellenar muchos formularios, además de enviar documentación», comenta Frances, que prefiere no decir el candidato que ha elegido.

Las armas, la salud, el medioambiente y la puesta en marcha de planes que ayudan a personas vulnerables son las cuestiones en las que se ha centrado para votar, aunque reconoce que no se fía mucho de lo que anuncian los candidatos porque «suelen mentir en los debates de campaña».

Jackson Sandro Es de Minnesota y vive en Cáceres «Es importante que quien gane arregle la crisis de las drogas»

Jackson Sandro, de 19 años, apenas lleva dos meses en Extremadura. Estudia Ingeniería Aeroespacial y, en el marco de un programa de la UEx, está aprendiendo español con clases en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres. Dice que cuando tiene tiempo se pone al día de lo que sucede en la campaña de las elecciones estadounidenses. «Cada domingo hablo con mis padres y siempre sale este tema», comenta antes de aludir a la cuestión que más le preocupa.

«Es importante que quien gane las elecciones arregle la crisis de las drogas. Es una cuestión que conlleva muchísimos problemas», dice Jackson. «El cambio climático también es prioritario. Estados Unidos necesita cambiar muchas cosas», comenta.

Votará por correo y lo hará por primera vez. «Es muy importante para mí, es una manera de dar mi voz y expresar lo que me preocupa», dice, aunque prefiere no contar por qué candidato se decanta.

Estará muy pendiente de lo que suceda en las próximas jornadas, pues todo apunta a que los resultados finales no se conocerán hasta pasados varios días.

«Estas elecciones son las más importantes en la historia de Estados Unidos. Hay muchos problemas que arreglar», asegura Jackson, que está realizando trámites para quedarse otro semestre en Extremadura. «Me está gustando mucho», reconoce.

Janely Omana Sus padres emigraron de México a EE UU y estudia en la UEx «Me gustaría que hubiera más restricciones para tener armas»

Janely Omana Sánchez ha intentado votar pero no ha podido. «Mandé mi solicitud hasta tres veces y ni aún así lo logré», comenta esta joven. Quería hacerlo porque desea que algunas cosas cambien en su país. «Me interesa mucho lo que opinan los candidatos sobre las armas y sus restricciones. Está habiendo muchos tiroteos en las escuelas. Me gustaría que hubiera más limitaciones para tener armas. Ahora las puede llevar cualquiera y eso está causando mucho dolor», comenta Janely.

Nació en Iowa después de que sus padres emigraran de México a Estados Unidos. «La inmigración también me toca muy de cerca y en esta campaña Trump ha subido el tono con descalificativos hacia los inmigrantes», dice Janely, que cree que los comicios están muy ajustados.

«Es difícil saber qué pasará. Hay quien no quiere a una mujer como presidenta y otros prefieren votar por ella antes que por Trump. Hay una parte de la sociedad que sigue siendo machista», dice Janely, que cree que el país está cada vez más polarizado por culpa de la política.

Nereyda Valle De Texas pero reside en Mérida «Mis padres viven allí y votaré pensando en ellos; me preocupa mucho la sanidad»

Nereyda Valle cumple a la perfección eso de «me quedé por amor». Hasta hace 15 años vivía en Texas, pero llegó a Extremadura para trabajar por nueve meses como auxiliar de conversación y conoció al que hoy es su marido. Vive en Mérida y está al frente de una academia de inglés. Aunque después de tanto tiempo ya es una extremeña más que habla español a la perfección, tiene familiares en Estados Unidos y estos días su mirada está puesta en el futuro de su país.

«He pedido el voto por correo, pero aún no me ha llegado», dice a escasos día de que se celebren las elecciones. En cualquier caso, tampoco sabe todavía por qué partido se decantará. «Kamala me cae bien y Trump no, pero eso es su persona. Para votar no me debo guiar por eso, sino por el proyecto y las leyes que quieren hacer», comenta Nereyda.

«Mis padres viven allí y votaré pensando en cómo las políticas les pueden afectar. Me preocupa sobre todo la sanidad. Allí todo es privado y carísimo. En España muchas veces no se dan cuenta de lo que tienen. También me fijaré en temas como la economía y la inmigración», dice Nereyda, consciente de que hasta el momento no se ha informado mucho. «No he seguido la campaña tanto como debería».

Rachel Becker De Iowa y estará tres meses en Cáceres «Los políticos deberían prestar más atención al cambio climático»

Rachel Becker nunca ha ejercido su derecho al voto y en estas elecciones estadounidenses tampoco lo hará porque está a 6.000 kilómetros de su país y solo puede hacerlo por correo a través de un proceso que, asegura, «es muy complicado».

Pese a ello, esta joven de 20 años sí ha seguido la campaña. «Recibo correos con las noticias del periódico The New York Times. Estoy suscrita por una subvención que tenemos a través de la Universidad de Iowa», explica.

Para ella el asunto más relevante y al que «los políticos deberían prestar más atención es el cambio climático». Dice que, si hubiera votado, ese tema habría sido primordial.

De hecho, es una cuestión que suele hablar con sus amigas. No lo hace tanto de política. «Solo con las más cercanas, pero con mi familia tampoco hablamos de política. Es muy controvertido», reconoce esta joven, que estará hasta diciembre en Cáceres gracias a un programa de la UEx y la Universidad de Iowa.

Regresará a Estados Unidos tras haber comprobado las diferencias que hay con el lugar en el que vive. «Para mí Cáceres es una ciudad muy grande. Yo vivo en un pequeño pueblo de 15.000 habitantes». Es de Grimes, a apenas 30 kilómetros de Des Moines, la capital de Iowa.

Whitney Griffin Es de Misuri y vive en Navalmoral «No votaré, pero espero que quien gobierne lo haga para todos»

Whitney Griffin es de Misuri y llegó a Extremadura para trabajar como auxiliar de conversación después de estudiar en Salamanca. Le gustó la región y acabó montando su propia academia de Inglés en la que enseña su idioma a niños desde hace siete años en Navalmoral de la Mata.

En su caso, nunca ha seguido la política de cerca. Es un asunto del que le enseñaron a no hablar desde pequeña porque en su familia había personas con distintas ideologías. «Mejor no tratar la política, que se discute. Ha sido siempre un tema tabú», reconoce Whitney. «De estas elecciones sé lo poco que escucho a mi alrededor y veo en los medios de comunicación, pero no me informo de una manera especial», afirma. «No sé quién va a ganar. No votaré, pero espero que sea el mejor para el país y gobierne para todos».

No ha pedido el voto por correo. «Son bastantes papeles los que tendría que realizar», comenta esta mujer de 37 años que justo esta semana está celebrando una de las tradiciones más americanas. Ha decorado toda su academia con motivos de Halloween e incluso sus alumnos y ella se han disfrazado para la ocasión. Aunque esté a miles de kilómetros de su país, hay costumbres que no quiere perder.