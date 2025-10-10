HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 10 de octubre, en Extremadura?
Caballistas participantes en una pasada peregrinación a Guadalupe con motivo del 12 de octubre. HOY

Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe

La localidad es el punto donde pernoctan en la víspera de la Hispanidad cientos de jinetes y caballos que realizan la ruta ecuestre hasta el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:35

Comenta

Logrosán intenta poner orden a la llegada masiva de caballistas desde distintos puntos de Extremadura y de fuera de la región. El Ayuntamiento de ... este municipio cacereño ha emitido un bando para dejar claras las normas que deben cumplir los cientos de jinetes que participan en la peregrinación ecuestre hacia Guadalupe con motivo del Día de la Hispanidad, en el que se rinde tributo a la patrona de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  3. 3 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  4. 4

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  8. 8 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  9. 9

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai
  10. 10

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe

Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe