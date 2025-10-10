Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe

Logrosán intenta poner orden a la llegada masiva de caballistas desde distintos puntos de Extremadura y de fuera de la región. El Ayuntamiento de ... este municipio cacereño ha emitido un bando para dejar claras las normas que deben cumplir los cientos de jinetes que participan en la peregrinación ecuestre hacia Guadalupe con motivo del Día de la Hispanidad, en el que se rinde tributo a la patrona de Extremadura.

En Logrosán confluyen los caballistas de distintas asociaciones participantes en la marcha ecuestre. Este punto dista una jornada a caballo de Guadalupe, por lo que muchos aprovechan para pernoctar allí, antes de salir la mañana siguiente por los caminos que le llevarán a la plaza de La Puebla. Llegan quienes proceden de Arroyo de la Luz, y confluyen con los jinetes de otras zonas de la región. Unos visitantes que llenan de ambiente Logrosán, y que son bien recibidos por los negocios locales, pero que desde hace varios años han obligado al consistorio a tomar cartas en el asunto y regular cómo se transita dentro del casco urbano. En el bando firmado el 7 de octubre por el alcalde Julio Alfredo Roldán Masa se dictan una serie de normas para mantener el orden este fin de semana.

Sin desviarse del recorrido

El primer punto es que los caballos pueden atravesar el casco urbano y desviarse del recorrido establecido en la avenida de Extremadura y la calle Mario Roso de Luna únicamente para dirigirse a los lugares donde van a pernoctar. Por lo tanto, no pueden detenerse en el trayecto, «salvo causa de fuerza mayor».

Además, los caballos tienen no pueden transitar en el mismo sentido de la circulación, y «respetando las normas del Reglamento General de Circulación».

Circular en fila india

En caso de ir más de una montura, los jinetes deberán ir siempre uno detrás de otro, es decir, en fila india.

Por otro lado, queda prohibido el amarre de cualquier tipo de animal a farolas, árboles, señales de tráfico, rejas o cualquier otro elemento fijo o móvil susceptible de utilización para este uso, debiendo permanecer siempre a la mano de una persona competente.

Por otro lado, quedan prohibidos los movimientos al galope o al trote de los caballos dentro del casco urbano, permitiéndose solo al paso.

Los caballos deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de 18 años, capaz de dominarlos en todo momento.

Seguro de responsabilidad civil

Como es obvio, todos dueños de caballos para atravesar el casco urbano, deberán de estar en posesión del seguro obligatorio de responsabilidad civil. «Los caballistas y cocheros deberán portar en todo momento la tarjeta sanitaria equina y el recibo original o copia del Seguro de Responsabilidad Civil, con una cobertura mínima de 30.050,60 euros por posibles daños a terceros».

Además, como cada año, la Guardia Civil de Cáceres ha diseñado un dispositivo especial de vigilancia para evitar riesgos añadidos en la circulación con motivo de la ruta ecuestre.

Una vez completada la peregrinación, y llegados ante la fachada del Real Monasterio, los caballistas serán recibidos por Jaime Ruiz Peña, adelantado del Honrado Concejo de Caminos a Guadalupe, colectivo que agrupa a las asociaciones de jinetes y amantes del caballo.