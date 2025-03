Las lluvias regresan a Extremadura a partir del próximo martes

Celestino J. Vinagre Viernes, 24 de noviembre 2023, 13:40 Comenta Compartir

Tiempo de paraguas a partir del próximo martes. Regresan las lluvias a Extremadura tras un mes de noviembre seco y, últimamente, bastante frío de madrugada y en las primeras horas de las mañanas. El anticiclón que ha bloqueado a las borrascas se empieza a marchar a partir de mediados de la próxima semana y de esta forma noviembre se irá como empezó, con lluvia.

El cambio del tiempo llegará tras casi tres semanas de monotonía meteorológica, con temperaturas máximas por encima de lo normal a partir del 10 de noviembre. Inusualmente altas, rondando los 25 grados en las zonas más cálidas de de la región. Un periodo en el que han desaparecido las lluvias, que fueron abundantes y marcaron récords al concluir el pasado mes de octubre. La media regional de precipitaciones fue ese mes de un 124% más de lo habitual desde que hay registros oficiales. Con números sobresalientes como los 629 litros en el mes recogidos en el municipio de Guijo de Santa Bárbara (comarca de La Vera) y 516,7 en Piornal (Valle del Jerte). Además, en Badajoz (aeropuerto) cayó un 249 % más de lluvia de lo habitual; en Mérida, un 116% más; en Cáceres un 151% más y en Plasencia un 83% más.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que a partir del próximo martes entre un frente y los cielos se empiecen a nublar pero no se registrarán aportes de agua muy relevantes en varios días. Lloverá algo, aunque poco, ese día mientras que se aventura que las mayores cantidades de agua llegarán el jueves. No serán, en todo caso, tan abundantes como las vividas el mes pasado. No se esperan que superen los 30 litros por metro cuadrado en los sitios de Extremadura con mayor pluviometría.

El futuro capítulo de próximas lluvias no propiciará un cambio de tiempo radical en las próximas 72 horas. El fin de semana llegará con frío por las noches y temperaturas suaves a inicios de las tardes.