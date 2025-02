Lluvia de estrellas en las noches de agosto con 'The Beatles', una diabla y teatro

Ya estamos en agosto. Tras un fin de semana de inicio de mes con 'Contempopránea' y teatro, continúa la agenda de planes culturales con música, ... teatro y perseidas, entre las actividades más destacadas. Variedad, como siempre, en la región.

En la ciudad de Badajoz continúa el programa 'La Ciudad Encendida', ofreciendo una cara muy especial de esta. Además, también habrá música en el Teatro López de Ayala.

En el resto de la provincia pacense hay mucha diversidad, tanta como lugares donde ir a pasar el rato este fin de semana. Perseidas, teatro o museos son las principales actividades de las localidades de la provincia de Badajoz.

Cáceres continúa un fin de semana más con los 'Conciertos de Pedrilla'.

En la provincia de Cáceres se podrá asistir a espectáculos, cine o teatro. Además, la música estará presente en Garrovillas de Alconétar.

Aquí te ofrecemos toda la programación por localidades para este fin de semana en Extremadura. ¡Sigue leyendo!

Badajoz 'The Beatles' y monumenos emblemáticos

Badajoz continúa ofreciendo a aquellos curiosos de la ciudad el programa 'La ciudad encendida', donde se puede disfrutar durante todo este verano de los principales monumentos de la ciudad y también asistir a diferentes actividades que hacen que los fin de semanas estivales sean un respiro a la semana.

Ampliar Alcazaba y casco antigui iluminado. Maria José Montero

Este viernes se podrá disfrutar de un espectáculo y performances, llamado 'Abraza la melodía'. Tendrá una duración aproximada de una hora y media y dará comienzo sobre las 10 de la noche. Se llevará a cabo en la Torre de Santa Marina, situada en Plaza José Álvarez y Sáenz de Buruaga S/N en Badajoz. Tiene un coste de cero euros, totalmente gratuito, y se presenta como una alternativa a otros planes que se realizan durante el resto de días del año.

Espectáculo y performances en 'La Ciudad Encendida'. Juan y Julia Peña y Tacho Sánchez (jazz). Se llevará a cabo en la ciudad con horario de 22.00 a las 23.30.

Para los amantes de 'The Beatles' llega a Badajoz un homenaje al grupo de Reino Unido. 'Let It Be' es un musical de Beatles que tendrá lugar en el teatro López de Ayala este viernes. Comenzará a las 22.00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta y cinco minutos.

El sábado y domingo se podrán visitar los monumentos más emblemáticos de Badajoz, que suelen estar cerrados al público, en horario de mañana (10.00-14.00).

El cine llega al Parque de La Legión los sábados del mes de agosto. Este sábado se emite 'Mortal engines', de 20.00 a 23.00, que se basa en: «Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y, ahora, existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la tierra sobre enormes ruedas absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos». El pasado sábado se emitió 'Las crónicas de Spiderwick'.

Provincia de Badajoz Perseidas, teatro y tradiciones

Diferentes localidades de la provincia de Badajoz ofrecen esta semana una agenda de actividades variadas para unas preferencias amplias.

Fregenal de la Sierra realizará una actividad mágica en una de las noches más especiales del año. Mediados de agosto está marcado por las conocidas como 'lágrimas de San Lorenzo'. Las Perseidas iluminan el cielo, y en Extremadura tenemos el privilegio de poder observarlas perfectamente debido a la poca contaminación lumínica de nuestro cielo. Este domingo 11 de agosto, desde las 23.00 de la noche hasta la 1.00 se podrán observar desde el Santuario de la Virgen de los Remedios.

'Los titanes. La furia de los dioses'. De Ricard Reguant, Ferrán González, Xènia Reguant y Juan Carlos Parejo, llegan este viernes a Mérida, desde las 22:30h. Los Titanes fueron, según la mitología, los hijos de Gea y de Urano, que al unirse los dos se creó «El Mundo». El vigilante del Teatro Romano de Mérida es el encargado de contar la increíble historia de Los Titanes, de cómo fueron los primeros pobladores de la Tierra.

La Fuga de la Diabla 2024 en Valverde de Leganés, como es tradición cada año. Tendrá lugar del 9 al 11 de agosto. «Una batalla entre las fuerzas del Bien y del Mal mientras la Diabla permanece fugada y sembrando las tinieblas en las calles de Valverde». Un plan para sumergirse en la cultura valverdeña.

Valle de la Serena enciende su Museo Casa Labriega con música e iluminación tradicional. El 11 de agosto a partir de las 21.00 se podrá disfrutar de este espectáculo cultural donde se elaborarán casillas para colgar melones, se llevará a cabo una muestra de oficios tales como zapatería, pastoreo o bordados, y se representarán juegos tradicionales como los zancos, los aros o la soga.

Esparragosa de Lares multiplicará de nuevo su población para recibir un espectáculo en el que los asistentes demuestran su apoyo al colectivo LGTBIQ+; el 'Orgullo de Pueblo'. La artista Melody será cabeza de cartel en la localidad. El espectáculo contará con la finalista de la tercera edición de Drag Race España, Vania Vainilla, como maestra de ceremonias.

Ampliar 'Orgullo de Pueblo' en Esparragosa 2023

Cáceres Conciertos de Pedrilla

El museo de Pedrilla en Cáceres sigue albergando noches de música con sus famosos conciertos de Pedrilla en las noches de este verano.

Este viernes tendrá lugar el concierto de Javier Ruibal, cantautor y arreglista español que combina estilos de flamenco, sefardí-magrebí, jazz y rock, en el Museo Pedrilla de Cáceres. Tiene prevista la hora de inicio a las 22.30 de la noche. La entrada solidaria de 5 euros se destinará a organizaciones sin ánimo de lucro.

Provincia de Cáceres Arte y música

En provincia de Cáceres la cuestión está dividida en cine, teatro y música, con conciertos de artistas nacionales y regionales. Las actividades se dividirán entre el viernes y el sábado, siendo totalmente compatible la asistencia a ambos eventos.

Este viernes, desde las 22.00 y con una duración aproximada de dos horas, en la Plaza de Navaconcejo, Valle del Jerte, se celebra '¡Qué cahinus más bonitus!' toda una manifestación artística de cine y teatro, con la participación de María Jesús Blázquez Fuentes.

En Garrovillas de Alconétar vivirán una noche musical este sábado con el concierto de los artistas José Manuel Soto, Sombra & luz y Alazán. La hora prevista de inicio es a las 10 de la noche. Todavía puedes comprar tus entradas con descuento en Oferplan.

Además, el mes de agosto trae a nuestra región gran variedad de ferias y fiestas patronales en muchas de las localidades extremeñas. En esta pieza destacamos algunas de ellas para que este fin de semana haya cabida para el aburrimiento.

Variedad sobre la mesa y muchas opciones para llevar el calor de la mejor forma posible.