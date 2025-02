El legado de 'Chet Baker' y de los 'Beatles', este fin de semana en el López de Ayala

R. H. Martes, 30 de julio 2024, 19:41 Comenta Compartir

Los conciertos de 'Noches de Terraza' continúan la segunda semana de agosto en el Teatro López de Ayala de Badajoz con el recital, el jueves 8, denominado 'Un encuentro con Chet Baker', del cuarteto Blue Baker, y el viernes 9 con 'Una antología Beatles' del ... grupo Let it Be. Ambos comenzarán a las 22.00 horas y tienen un precio único de 10 euros cada uno.

'Un encuentro con Chet Baker' es el nombre del concierto que ofrecerá Blue Baker el 8 de agosto. Se trata de un cuarteto de jazz contemporáneo formado por cuatro músicos apasionados por la música de jazz, que fusionan la destreza de cada uno para recrear el universo musical del maestro Chet Baker. Compuesto por trompeta, guitarra, contrabajo y batería, en sus actuaciones se sumerge en el universo musical de Chet Baker e interpreta un repertorio exclusivo, que rinde homenaje al genio del jazz, recoge Europa Press. Blue Baker ofrece una experiencia jazzística envolvente, en la que fusiona técnica y pasión para rendir un auténtico tributo al legado de Chet Baker, formado por Pedro a la trompeta, Rafa Prieto a la guitarra, Baigo (Javier Baigorri) en la sección rítmica y Luis Jiménez a la batería. El enfoque creativo del cuarteto incorpora elementos innovadores, mantiene viva la esencia «única e inconfundible» de Chet Baker y fusiona su elegancia melódica característica con arreglos modernos que capturan la emotividad de sus interpretaciones, según indica en nota de prensa el López de Ayala. Una antología Beatles Por su parte, el viernes 9 de agosto es el turno de 'Una antología Beatles', un espectáculo que ofrece el grupo pacense Let it be comandado por José Luis Arroyo para seguir rememorando la música del cuarteto británico. Un concierto repleto de sensaciones que surge desde una misma emoción, la que une a millones de seres humanos de todo el mundo que aprendieron a amar, a ser rebeldes, a buscar la luz, a desear la paz y a navegar por sueños y sentimientos. «Nuestro mundo no sería igual sin Paul, John, George y Ringo y sin su universo musical. Nada sería igual sin Beatles», han destacado las mismas fuentes, junto con que los cuatro músicos de Liverpool «empiezan a sentir la proximidad de aquel cielo con diamantes que nunca fue real».

