Licitadas obras en 16 carreteras regionales para mejorar la seguridad de los motoristas

La plataforma de contratación del sector público anuncia la apertura hasta el 26 de noviembre de este año del plazo de licitación de obras ... de mejora de la seguridad viaria en 16 tramos de carreteras de la red autonómica, que coinciden con los más peligrosos para los motoristas, por un importe de 2.861.474 euros.

Estos trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con los estudios de Diagnóstico de Seguridad Vial disponibles en relación con los sistemas de protección para motoristas, informes TCA, informes sobre accidentes mortales y análisis de tramos con alta incidencia en atropellos de animales.

El contrato está dividido en tres lotes. El lote 1 contempla actuaciones en las carreteras EX-203, EX-205, EX-208, EX-370, EX-118 y EX-386, con obras que se desarrollarán durante cuatro meses. El lote 2 incluye la actuación en las carreteras EX-103 y EX-112, que se desarrollará en tres meses. Las obras en la EX-104, EX-105, EX-209, EX-300, EX-320, EX-322, EX-345 y EX-363 conforman el lote 3.

Se trata de actuaciones para mejorar la capa de firme en curvas, mejorar la señalización horizontal, colocación de balizas disuasores de fauna, mejoras en las barreras de seguridad con protección para motoristas en curvas, y ubicación de bandas transversales de alerta, entre otros trabajos.

Estas obras, que comenzarán en 2026, están financiadas en un 15% por fondos de la comunidad autónoma y en un 85% mediante fondos Feder.

Los trabajos afectan a casi medio centenar de localidades. En concreto, los de la EX-205 a Cerezo, Mohedas de Granadilla, Villasbuenas de Gata, Torre de Don Miguel, Cadalso y Santibáñez el Alto; la EX-208 a Villarreal de San Carlos, Trujillo, Madroñera; la EX-370 a Plasencia; la EX-203 a Losar de la Vera, Valverde de la Vera, Plasencia, Gargüera, Tejeda de Tiétar, Arroyomolinos de la Vera, Pasarón de la Vera, Torremenga, Jaraíz de la Vera.