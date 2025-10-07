La Junta destina 2,86 millones a mejorar la protección para motoristas

La Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura destinará 2,86 millones de euros a la contratación de las obras de mejora de la ... seguridad viaria para aumentar la protección de motoristas ante posibles accidentes.

El Gobierno regional señala que estos trabajos se llevarán a cabo de acuerdo con los estudios de diagnóstico de seguridad vial disponibles en relación con los sistemas de protección para motoristas, informes sobre accidentes mortales y análisis de tramos con alta incidencia en atropellos de animales. Estas obras están cofinanciadas mediante fondos comunitarios Feder en un 85%.

Esta actuación llegará a 16 tramos de carreteras de la red autonómica. La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha señalado que entre ellos se encuentran los seis que concentran más accidentes de este tipo, y que se encuentran en las carreteras EX208, EX370, EX103, EX112, EX300 y EX322.

«En muchos casos esos accidentes se producen por el cruce de animales», ha explicado. «Hemos seleccionado los tramos a invertir en base a estudios de seguridad vial que nos permiten establecer cuáles son las rutas más frecuentadas por motoristas y cuáles son aquellas zonas que presentan un mayor riesgo».

Elena Manzano ha explicado que las mejoras consistirán en la señalización para alertar a los animales de la existencia de una carretera, el tratamiento del pavimento en las zonas con curvas para aumentar la adherencia, el refuerzo de barreras de seguridad en curvas y la colocación de marcas horizontales en la calzada para advertir a los conductores de zonas de mayor peligro o que requieren especial atención.

De tres a cuatro meses de obras

El contrato está dividido en tres lotes. El primero de ellos contempla mejoras en las carreteras EX203, EX205, EX208, EX370, EX118 y EX386, con obras que se desarrollarán durante cuatro meses.

El lote 2 incluye la intervención en las carreteras EX103 y EX112, que se desarrollará en tres meses.

Las obras en la EX104, EX105, EX209, EX300, EX320, EX322, EX345 y EX363 conforman el lote 3, que se ejecutará durante cuatro meses.

La portavoz del Ejecutivo extremeño ha añadido que en lo que va de año se han registrado 23 accidentes con motos en la región, en los que 28 personas han resultado heridas. Afortunadamente, no hay que lamentar ningún fallecido.