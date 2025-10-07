HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Motos circulando por la EX203, una de las vías que será mejorada. HOY

La Junta destina 2,86 millones a mejorar la protección para motoristas

Las obras afectan a 16 tramos de carreteras de la red autonómica

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 7 de octubre 2025, 13:33

Comenta

La Consejería de Infraestructuras de la Junta de Extremadura destinará 2,86 millones de euros a la contratación de las obras de mejora de la ... seguridad viaria para aumentar la protección de motoristas ante posibles accidentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

