La ley de bienestar animal monta el Belén

Celestino J. Vinagre Viernes, 15 de diciembre 2023, 07:34 Comenta Compartir

«Tranquilo estoy, más que menos. Me gustaría tener la certeza de que no va a haber problemas«. Felipe Martín es el organizador del Belén ... Viviente que organiza el centro pacense de Nuestra Señora de la Luz desde hace dos décadas y admite cierto grado de intranquilidad. Y no por no tener todo listo para que la representación del Nacimiento de Jesús esté ultimada para los próximos lunes y martes en el patio de ese centro que es colegio, centro ocupacional y centro de día para atender a personas con discapacidad y mayores. Martín está »a la expectativa« porque la ley de bienestar animal, que entró en vigor en septiembre de este año aunque se aprobó en marzo, no afecte a la actividad.

Todo deriva de un artículo, el 65.5. «Se prohíbe el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones en las que se mantenga al animal de forma incompatible con su bienestar, dadas las características de su especie, o inmovilizado durante la duración del evento», reza este apartado de la ley. ¿Quiere decir que en los belenes viviente no pueden estar ni la mula (o burra), ni el buey (o vaca), ni ovejas, patos o cerdos? Esa es una duda que, en principio, puede asaltar porque se da pie a la interpretación, confiesa Rafael Barrena, presidente de la Asociación Cultural 'El Labrador', de la pedanía jerezana de La Bazana. Este año cumple su vigésima edición y se celebra el 30 de diciembre. Posiblemente es el Belén Viviente que más visitantes recibe de Extremadura. Este año, además, con el aliciente de recuperarlo porque en las tres últimas navidades no se llegó a representar. «No tenemos ninguna noticia en el sentido de que no podamos tener los animales», suelta en un primer momento Barrena a la pregunta de HOY.  Espacios amplios Releída la ley, y su letra pequeña, parece que los organizadores de belenes vivientes y sus actores deben estar tranquilos. De un lado, porque la ley habla de excepciones a esa prohibición, en la que no estarían incluidos los animales de producción. Y ahí se encuadran vacas, ovejas, cabras, patos y cochinos, por ejemplo. Porque una ley de 2007 define quiénes son: los mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos o productos de origen animal, o para cualquier otro fin comercial o lucrativo. De otra parte, la ley de bienestar animal habla de prohibir animales en belenes vivientes «siempre que se mantenga al animal de forma incompatible con su bienestar». O esa, si no es animal de producción, podrá estar igualmente si se le asegura unas condiciones objetivas de bienestar. En el caso de La Bazana, la burra (en otra ocasión fue una mula) de este año, por ejemplo, estará comiendo y bebiendo durante las tres horas que durará la representación en una plaza que ocupa 7.000 metros cuadrados, «Si eso no es un espacio para ofrecer bienestar animal, ya me dirás. Por supuesto va a estar atendida y sin sufrir maltrato la burra y los otros animales se pondrán en espacios vallados de muchos metros cuadrados», remarca Barrena. El Belén Viviente de Azuaga, que se pondrá en escena mañana sábado, copará 4.000 metros cuadrados. Alcanza las dieciséis ediciones. En el caso de Felipe Martín, cuenta que el belén del centro de Nuestra Señora de la Luz se desarrolla en un patio «amplio» en el que, además de «una ovejas, con sus dos borregos, dos cabras, dos patos y unas gallinas» –todos animales de producción– irá un poni. «Tiene registro veterinario. Le hemos preparado una camita amplia de paja y evidentemente se limpiará y le dará de comer durante lo que dure el belén en un espacio amplio», resume Martín. Con la ley pero también con el «sentido común», comentan los organizadores a este periódico, los belenes vivientes o las cabalgatas de Reyes Magos se van a celebrar con normalidad. No tienen tampoco conocimiento, por parte de la Junta –competente en materia de inspección sanitaria– de que haya objeciones o una interpretación nítida que las elimine de un plumazo. HOY se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud y le ha preguntado sobre este asunto pero no ha obtenido respuesta.  Ampliar Un niño cargado con un borrego en la representación de La Bazana. Ricardo Maldonado

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión