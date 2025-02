Se levantan los cortes de carretera de los agricultores en Extremadura

Centenares de agricultores y ganaderos extremeños han cortado carreteras este martes en la región provocando el caos circulatorio como la A-66 en Almendralejo, la ... N-432 en Torre de Miguel Sesmero, la N-430 en Santa Amalia y en los cascos urbanos de Cáceres, Montijo o Badajoz. Han defendido la medida como una forma de llamar la atención de la sociedad ante la situación límite que están viviendo. Pasadas las siete de la tarde estaban ya levantados prácticamente todos los cortes de carretera, y la Delegación del Gobierno en Extremadura confirmó a HOY que, minutos antes de las ocho, no quedaba ninguna incidencia en la red viaria.

«Europa y los gobiernos en general se está tomando poco en serio a un sector tan importante como el primario», ha alertado el agricultor de Almendralejo Antonio Ortiz, quien ha defendido que la sociedad se tiene que concienciar de que «el principal problema de que los alimentos lleguen a un alto precio a los lineales no es de los agricultores», que sufren unos elevados costes de producción por cuestiones ajenas a ellos, recoge Europa Press.

Tras indicar que la situación es límite en el sector, destacó que los agricultores se dedican «a trabajar día a día, aunque llega un momento en el que la gota colma el vaso».

Los agricultores reponen fuerzas después de toda la mañana en la carretera N430. Siguen sin abrir al tráfico este punto, aunque hay principalmente camiones parados, ya que el resto opta por trayectos alternativos.

En la Roca de la Sierra los agricultores cortaron la N-523, que une Cáceres y Badajoz. Fue a la altura de la gasolinera CEPSA y a media mañana dejaron pasar durante 10 minutos a algunos conductores que estaban parados desde las 8.30 horas. En Almendralejo, por su parte, se cortó la A-66 a la altura de la salida Norte. Ninguno de los agricultores lucía insignias o logos de las organizaciones agrarias. Todos apuntaban que se han movilizado a través de las redes sociales. Más al norte, también se cortó la misma autovía a la altura de Plasencia.

En el Campo Arañuelo los agricultores se concentraron en Navalmoral y luego marcharon a la zona de El Gallo, que da acceso a las dos autovías. Alrededor de las 13.30 horas, se pusieren ven marcha por la A-5. Asimismo, en Mérida se cortó el tráfico en la confluencia de la A-5 con la A-66. Para poder circular la Guardia Civil desviaba la circulación por la N-630.

Mientras tanto, la N-430 quedó cortada en Santa Amalia, pero con pocas retenciones porque la mayoría de conductores se daban la vuelta. Había unos 70 tractores parados en la carretera entre Santa Amalia y Hernán Cortés y unos 200 manifestantes que cortaban el tráfico desde este punto hacia Mérida, Don Benito y Hernán Cortés. Por su parte, en Montijo una marcha de tractores reocrría la Avenida del Progreso, pasaba por la EX-328 y el Puente de los Suspiros a hora punta.

Los afectados se han movido entre la comprnesión y el enfado. Juanjo y Pedro Ramón se dedican al montaje de ventanas en Cáceres y este martes viajaban a Badajoz para rematar una instalación. Estabanbloqueados en La Roca de la Sierra desde las nueve de la mañana. «Estamos tirados en la carretera como perritos, esperando a que abran. El jefe nos ha dicho que esperemos aquí y continuemos hasta donde podamos», decían por la mañana. Lamentaban que no saben si tendrían que volver otro día o continuar la marcha. «Ya hemos avisado al cliente, y si no hay solución y no podemos seguir pues nos volveremos para Cáceres. Nos han dicho que abren a las 12, pero no saben si luego van hasta las cuatro o no. No hay una hora en concreto. No tenemos ni idea porque no tenemos información ninguna, ya que estamos tirados prácticamente en la carretera».

Agustín y Pedro, por su parte, ibán con destino a Mérida, y llevaban más de una hora parados en el cruce de la N430 a la altura de Santa Amalia. Sabían de los cortes de tráfico, pero pensaban que se abrirían pequeños pasos.