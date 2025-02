Atascados en la protesta: «Ya hemos avisado al cliente, si no podemos seguir nos volvemos»

R. H. Martes, 6 de febrero 2024, 12:14 Comenta Compartir

La Roca de la Sierra, a medio camino entre Cáceres y Badajoz, es esta mañana una gran fila de coches atascados debido al corte de ... la carretera N-523 por las protestas de los profesionales del campo. El ambiente general es de resignación y en cada vehículo hay una historia diferente que contar. Juanjo y Pedro Ramón se dedican al montaje de ventanas en Cáceres y este martes viajaban a Badajoz para rematar una instalación. Están bloqueados en La Roca de la Sierra desde las nueve de la mañana. «Estamos tirados en la carretera como perritos, esperando a que abran. El jefe nos ha dicho que esperemos aquí y continuemos hasta donde podamos». Lamentan que no saben si tendrán que volver otro día o continuar la marcha. «Ya hemos avisado al cliente, y si no hay solución y no podemos seguir pues nos volveremos para Cáceres. Nos han dicho que abren a las 12, pero no saben si luego van hasta las cuatro o no. No hay una hora en concreto. No tenemos ni idea porque no tenemos información ninguna, ya que estamos tirados prácticamente en la carretera».

Elisa Isabel Fernández, profesora de Puebla de Obando atascada este martes en La Roca. P. Calvo

No son los únicos que no han podido atender su trabajo. Elisa Isabel Fernández Macías es de Puebla de Obando e imparte clases de francés en el Instituto de Puebla de la Calzada. Esta mañana ha contado que tenía que haber entrado a trabajar a las 9,15 «y de momento no he podido. Son las 10 de la mañana». Está bloqueada en La Roca de la Sierra en mitad de un trayecto que recorre todos los días de lunes a viernes. «Es la primera vez que me ha pasado esto. Bueno, también me pasó cuando la riada y el socavón, que tampoco podía pasar. Pero por este tipo de circunstancias es la primera vez», ha contado este martes por la mañana.

Rafael, conductor profesional. P. Calvo

Por su parte, Rafael, conductor de la empresa Rafael Ramírez, se dirigía de Cáceres a Lisboa con varios pasajeros asiáticos. «Por el corte de la carretera por los tractores tendremos que suspender las actividades», ha dicho esta semana cuando se encontraba detenido en La Roca de la Sierra. En su trayectoria como conductor profesional ha explicado que hace muchos años se ha encontrado situaciones parecidas, pero en Francia. La de hoy ha sido la primera vez que los tractoristas españoles le impiden el paso.

