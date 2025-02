Lara Garlito competirá con Gallardo por la Secretaría General del PSOE: «Me lo han pedido los compañeros»

Los socialistas extremeños tendrán que elegir en primarias a su nuevo secretario general. El alcalde de Villanueva de la Serena y presidente de la ... Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, no es el único que quiere convertirse en el nuevo líder del PSOE. La vicesecretaria general del partido y vicepresidenta primera de la Asamblea, Lara Garlito, anuncia que también estará en la carrera por suceder a Guillermo Fernández Vara.

«Me voy a presentar a la Secretaría General del PSOE y lo voy a hacer porque así me lo han pedido muchos compañeros y compañeras del partido», asegura Lara Garlito a este diario en sus primeras declaraciones públicas en las que confirma su candidatura. La vicesecretaria general está manteniendo reuniones en las últimas fechas con militantes, «tanto para escucharles y conocer sus propuestas, porque quiero que todos me acompañen en este proceso, como para comunicarles de manera personal mi decisión de concurrir a las primarias».

Una decisión, aclara también, que «no he comunicado de manera oficial porque soy muy respetuosa con los plazos y tiempos del partido y que no haré, por tanto, hasta que se convoque el congreso». Hasta que se fijen las fechas de un proceso que culminará con el congreso extraordinario que el PSOE de Extremadura celebrará en principio antes del próximo abril para elegir a su nuevo secretario general. Unas fechas, no obstante, que se conocerán el próximo 3 de febrero.

El partido ha convocado a sus dos máximos órganos internos para ese día. A las 9.30 tendrá lugar la reunión de la Ejecutiva Regional, en la que se establecerá el calendario, y una hora después el Comité Regional, integrado por 332 miembros, lo ratificará. Será entonces cuando de manera oficial arranque un proceso con el que los socialistas extremeños abrirán una nueva etapa y cerrarán la que Guillermo Fernández Vara ha liderado desde 2008 al frente del partido, en sustitución de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

La imposibilidad de retener el Gobierno autonómico, a pesar de ganar las elecciones el 28-M, precipitaron su relevo, el que él mismo puso en marcha en realidad con su renuncia a no continuar al frente del partido en la región. Fue el momento en el que todas las miradas se dirigieron a Miguel Ángel Gallardo, el político que salió reforzado en esa cita electoral en la que logró su sexta mayoría absoluta.

Con el respaldo del otro gran vencedor del 28-M, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el presidente de la Diputación pacense anunció su candidatura a suceder a Fernández Vara el 29 de noviembre. En una entrevista en HOY el pasado domingo, reconoció que su objetivo es conseguir ser presidente de la Junta para extender los logros alcanzados en Villanueva de la Serena al conjunto de la región.

Mujeres y jóvenes

Pero para eso antes tendrá que ser el secretario general del PSOE de Extremadura y ganar en unas primarias en las que, al menos, tendrá otra candidatura enfrente, la que liderará Lara Garlito y con la que se pone de manifiesto que no hay unanimidad en torno a la figura de Gallardo. De hecho, aglutinar a los sectores de las dos provincias que son críticos con el alcalde de Villanueva de la Serena es el objetivo de quienes apuestan por que la política cacereña se convierta en la nueva líder de los socialistas extremeños.

Lara Garlito, que el próximo mes de febrero cumplirá 39 años, cuenta con experiencia orgánica y parlamentaria. Ha estado durante dos mandatos trabajando con Guillermo Fernández Vara como vicesecretaria general, responsabilidad que mantiene hasta el momento y que le ha permitido conocer el partido por dentro. Y en la política activa lleva desde 2015 como diputada autonómica. Durante la pasada legislatura además fue la portavoz parlamentaria y, en la actual, es vicepresidenta primera de la Asamblea.

Quienes apuestan por ella frente a Miguel Ángel Gallardo creen que es la mujer que puede encarnar una renovación profunda en el PSOE y también sumar el voto de mujeres y jóvenes, el que le faltó al partido el 28-M, en la cita electoral en la que por segunda vez en la región los socialistas perdieron el gobierno de la Junta de Extremadura.