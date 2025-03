«Justificar la falta de médicos en el Jerte por las agresiones es muy desafortunado», afirma el Colegio Oficial

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres considera «totalmente desafortunadas y fuera de lugar» las declaraciones de la consejera de Salud ... y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura en las que argumenta que la falta de facultativos en el Valle del Jerte que ha motivado las quejas vecinales se debe a las agresiones sufridas por algunos de estos profesionales en esa comarca.

Sara García Espada afirmó que en esa zona del norte cacereño «hay profesionales que han sufrido agresiones de forma reiterada, lo que ha provocado incluso que algunos de ellos renuncien a sus contratos». Y en opinión de Evelio Robles, decir eso es «poco respetuoso con los médicos, que cuando ocupan una plaza no se fijan en el número de agresiones que ha habido sino en qué condiciones laborales van a tener, y también con los pacientes, que hacen bien en protestar cuando no reciben una buena asistencia sanitaria, que es un derecho«.

«El jerte no es un sitio especialmente conflictivo»

«El Valle del Jerte no es un sitio especialmente conflictivo», afirma el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, que hace esta afirmación con el bagaje de sus 16 años al frente del Observatorio de agresiones del colectivo. Desde esta misma experiencia, añade que «sí tenemos -asegura- la percepción de que hay en la provincia otras zonas de salud más conflictivas», afirma Robles, que accedió al cargo el pasado septiembre en sustitución de Carlos Arjona.

«Es la primera vez que veo que se echa la culpa de la falta de médicos a los propios médicos y a los pacientes» Evelio Robles Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres

«La falta de médicos en el Valle del Jerte no se puede justificar por las agresiones, que no son un problema coyuntural o localista, sino transversal, que afecta a toda Extremadura y a toda España». «Los médicos tienen un compromiso profesional y deontológico que está a la altura de su vocación de servicio al ciudadano, y ninguno de ellos deja de ir a un sitio a ejercer su profesión y su vocación porque en él haya habido alguna agresión», apunta el presidente del colectivo. «Lo que hay que plantearse -continúa- es si las estrategias de gestión para encontrar profesionales que vayan a trabajar a esa zona han dado resultado». «Los médicos -reflexiona Evelio Robles- aceptan o rechazan una plaza no en función de las agresiones que ha habido, sino porque les resulten o no atractivas las condiciones que se les ofrecen».

Ampliar Sara García Espada, consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Hoy

Y esto último no es solo una cuestión salarial, aclara el presidente de los médicos cacereños. «Si la falta de médicos ha generado una sobrecarga asistencial enorme, la plaza no resulta atractiva, porque no lo son las condiciones de trabajo, con mucha atención continuada, muchas guardias y problemas hasta para cogerse un día», apunta el responsable del Colegio. «Igual lo que debe hacer la administración -propone- es mirar hacia dentro y buscar estrategias novedosas, diferentes a las que ha aplicado hasta ahora».

«La consejera debe dimitir, sus declaraciones son intolerables», asegura el partido Una Extremadura Digna

«Es la primera vez que veo que se echa la culpa de la falta de médicos a los propios médicos y a los pacientes», lamenta Evelio Robles, que cree que «no se puede justificar un fallo de estrategia culpando a los profesionales y a los ciudadanos». «Esta valoración no es óbice para volver a denunciar el problema que suponen las agresiones a los médicos», añade Robles, que en su labor al frente del Observatorio de agresiones del Colegio de Médicos de Cáceres ha tenido la oportunidad de seguir en primera persona decenas de casos de compañeros que fueron víctimas de esos comportamientos violentos, ya fuera física o verbalmente o de las dos formas. «En estos 16 años -explica el presidente- he hablado con todos los compañeros que han denunciado, les he llamado personalmente a cada uno, el Colegio ha puesto a su disposición el servicio de asesoría jurídica y yo he hablado con la Delegación del Gobierno si el caso lo requería, o con los interlocutores en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ha sido necesario».

«Las declaraciones son una irresponsabilidad. Debe pedir disculpas a los médicos y los ciudadanos» José María Vergeles Exconsejero de Sanidad de la Junta de Extremadura

Las declaraciones de la consejera de Salud y Servicios Sociales han llevado al partido Una Extremadura Digna (UED) a pedir su dimisión, por considerarlas «intolerables y vergonzosas». Lo que hace Sara García Espada es «echar balones fuera para no asumir sus responsabilidades y para no reconocer su incompetencia», considera UED, que invita a García Espada «a asistir a la concentración convocada para este sábado día 14 de diciembre a las 11:30 horas en las inmediaciones del centro de salud de Cabezuela del Valle a dar explicaciones a la ciudadanía sobre las agresiones sufridas a los sanitarios y cuáles son las medidas que ha aplicado para solucionar el problema de la falta de personal sanitario».

A este asunto también se ha referido en la mañana de este viernes el exconsejero de Sanidad socialista José María Vergeles, a través de la red social X (antes Twitter). «Mi rechazo -ha escrito- a las irresponsables declaraciones de la consejera de salud de María Guardiola sobre la causa de la falta de médicos en el Jerte. Los ciudadanos y las ciudadanas y la profesión médica se merecen una disculpa. La soberbia y el desprecio no puede ser el comportamiento».