Trabajadores de la Junta de Extremadura en una imagen de archivo. HOY

La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio

Un juzgado da la razón a un jefe de servicio y anula la revocación por parte del director general de Función Pública de la comisión que se le había dado

Ana B. Hernández

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:34

Comenta

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Mérida ha anulado la revocación de una comisión de servicios decidida por el director general de ... Función Pública en una sentencia del pasado julio, que ya es firme, y en la que la magistrada cuestiona las decisiones administrativas que se toman sin fundamentos sólidos.

