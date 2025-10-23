La Junta decide sustituir las 138 plazas de bomberos por otras al 100% y las sacará a oposición en 2026

No se reconvertirán, como pedían los sindicatos, sino que se amortizarán las plazas existentes y se sustituirán por otras, con jornada del 100%, en la ... misma oferta de empleo de 2023, que la Junta acumulará con la de 2022 a la ya convocada de 2021 para sacarlas el próximo año a oposición.

Las consejerías de Hacienda y Gestión Forestal, que han trabajado de manera conjunta para dar solución técnica al anuncio de la presidenta María Guardiola el pasado agosto, defienden que su propuesta es la que garantiza que no se pierda ninguna de las plazas. Así se establece en el informe jurídico que la Junta ha enviado a los sindicatos, que ayer pusieron de manifiesto, en una reunión con los responsables de ambas consejerías, su temor a la pérdida de las plazas si se optaba por la amortización en lugar de por la reconversión.

La vía que defiende la Junta, avalada por el informe jurídico, es la de amortizar las 138 actuales plazas al 50% y simultáneamente crear 138 al 100%, de tal manera que «las actuales se amortizarían el 30 de noviembre y las nuevas se crearían el 1 de diciembre, es decir, al día siguiente», asegura el Gobierno autonómico en línea como lo declarado esta mañana por la presidenta en el pleno de la Asamblea.

Son cuatro los motivos que llevan a la Junta a decantarse por la amortización. El primero es que se trata del único que garantiza el derecho de movilidad que asiste al personal laboral fijo, que con este sistema optaría a la adscripción provisional de las 138 plazas al 100%. La adscripción provisional está regulada por ley y permite al personal laboral fijo ocupar transitoriamente puestos vacantes de su categoría y especialidad hasta su cobertura definitiva.

«Hay que tener en cuenta, además, que cada puesto en adscripción provisional adjudicado a un trabajador laboral fijo genera una vacante que será ofrecida al personal laboral temporal, y que lo mismo ocurrirá con aquellos puestos que no resulten cubiertos a través de este sistema», añade la explicación del Ejecutivo autonómico, por lo que los temporales podrían también optar a las plazas hasta su cobertura definitiva por oposición.

La segunda causa viene motivada por la normativa vigente, que limita a tres años el tiempo que el personal laboral temporal puede ocupar esas plazas. Una vez cumplido ese periodo, tienen que ocuparlas personal laboral fijo. «Por este motivo, muchas de esas plazas ya están 'bloqueadas', al haberlas desempeñado trabajadores temporales durante tres años. Este 'bloqueo' se irá ampliando progresivamente a más plazas, conforme el personal temporal que las viene ocupando alcance el límite legal de tres años de contratación».

Con el sistema de amortización de las 138 plazas al 50% y creación simultánea de 138 nuevas al 100%, desaparecería según el informe jurídico de la administración la referida imposibilidad de los tres años y podrían volver a ocuparse las plazas con nuevo personal temporal.

Los ceses

El tercer argumento que respalda la vía de la amortización y creación simultánea frente a la de la transformación tiene que ver con la operatividad del Plan Infoex. «Y es que el sistema propuesto por la Junta permitiría reorganizar el dispositivo, creando plazas allí donde más falta hacen porque la recurrencia de incendios forestales es mayor», dice la Junta.

Y en cuarto lugar, hay que tener presente que la legislación en vigor contempla expresamente como causa de extinción de los contratos «la reestructuración y amortización del puesto de trabajo, lo que implica que el cese de actividad sería por causas objetivas y estaría amparado por la normativa».

Una vez los 138 bomberos que ocupan las plazas al 50% sean cesados, se podrán incorporar a la bolsa de trabajo «en la misma posición que ocupaban, pudiendo ser objeto de una nueva contratación para la cobertura de los puestos dejados por el personal en adscripción o de aquellas que no fueran cubiertas a través de esta figura», concreta el informe jurídico.

«La Dirección General de Función Pública promoverá un acuerdo del Consejo de Gobierno que modifique el adoptado el 27 de diciembre de 2023, en el sentido de que las 138 plazas de la citada OPE no sean al 50% de temporalidad, sino al 100%, al entender que se trata de la mejor opción, tanto para los trabajadores como para la Administración», concluye la Junta.

Los bomberos afectados conocen la decisión de la Junta. Algunos de ellos asistieron este jueves al pleno de la Asamblea y el consejero de Gestión Forestal, Francisco Ramírez, se acercó a verles y explicarles de primera mano la opción acordada.