¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?
Bomberos este jueves, en la tribuna de la Asamblea, durante la celebración del pleno. HOY

La Junta decide sustituir las 138 plazas de bomberos por otras al 100% y las sacará a oposición en 2026

Las consejerías de Hacienda y Gestión Forestal aseguran que es la única fórmula que evita que se puedan perder puestos de trabajo

Ana B. Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:29

No se reconvertirán, como pedían los sindicatos, sino que se amortizarán las plazas existentes y se sustituirán por otras, con jornada del 100%, en la misma oferta de empleo de 2023, que la Junta acumulará con la de 2022 a la ya convocada de 2021 para sacarlas el próximo año a oposición.

