La Junta reintroducirá el lince en Monfragüe con los tres cachorros cuya madre murió atropellada

Monfragüe volverá a tener linces. Y lo hará además firmando una historia feliz, porque la primera familia de la especie que campará por el ... parque nacional extremeño en décadas será la formada por los tres cachorros cuya madre murió atropellada el mes pasado cerca de Navalmoral de la Mata y la hembra que los ha adoptado.

Tras el accidente, agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura rescataron a los cachorros, o sea, les salvaron la vida. Los hermanos fueron llevados al centro de cría en cautividad de Zarza de Granadilla, y allí han conocido a Flora, una hembra «que desde el primer momento los acogió como si fueran suyos», explica el director general de Sostenibilidad.

Wof, Wonder y Wendy, que así se llaman los tres hijos de Urava adoptados por Flora, están aclimatándose a su nueva vida, y «en dos o tres semanas» partirán hacia Monfragüe, adelanta Germán Puebla, quien anuncia también que antes de esta familia felina, llegará al parque un macho.

Un agente del Medio Natural con uno de los cachorros rescatados. Hoy

En concreto, será soltado este martes o miércoles. Es un macho fuerte y con carácter, condiciones indispensables para poder compartir espacio con 'Pintxo', que no es un lince cualquiera. Tiene siete años, come conejos de granja y ungulados de tamaño pequeño o medio, y a día de hoy, es el único de su especie en Monfragüe, donde se ha hecho fuerte hasta el punto de que su presencia imponente, por tamaño, dimensiones y actitud poderosa y territorial, expulsó del lugar a otro macho que soltaron hace tiempo en el parque. Llegó, se encontró con 'Pintxo' y no tardó en poner tierra de por medio. Ha sido visto recientemente en el valle del Matachel, en la provincia de Badajoz.

«Recuperar al lince es muy importante para la biodiversidad de nuestra parque nacional» Germán Puebla Director general de Sostenibilidad

La presencia de 'Pintxo' en la joya de la corona de la naturaleza extremeña ha servido para ver cómo se adapta la especie al entorno y qué impacto tiene su presencia sobre la población de ungulados de la zona. Como es sabido, en Monfragüe hay tantos, sobre todo jabalíes y venados, que suponen un problema para la ecología del lugar, porque destrozan la flora y son vectores de enfermedades que transmiten a la cabaña ganadera del entorno, hasta el punto de comprometer la viabilidad económica de las explotaciones que se ven perjudicadas por brotes de patologías como la tuberculosis.

Pero 'Pintxo' no vale para devolver los linces al parque nacional, porque es infértil. Nació con un solo testículo (criptorquidia) y le fue practicada una vasectomía para evitar que sus descendientes pudieran heredar esa deficiencia. De ahí que la llegada de Flora con sus cachorros sea una noticia particularmente relevante a efectos del regreso de la mítica especie al lugar, el de mayor protección medioambiental de la comunidad autónoma. Cuando Flora y sus cachorros aparezcan por el parque nacional, se encontrarán con el macho que será soltado en unas horas. Y entonces, se habrá dado el primer gran paso, el mayor en décadas, para reintroducir el lince en Monfragüe.

«Mucha ciencia y mucha paciencia»

«Es muy importante para nuestro parque nacional recuperar al lince, desde el punto de vista de la biodiversidad del espacio, de ahí que la intención sea ir soltando paulatinamente otros ejemplares, sin prisa, midiéndolo todo mucho, para que la especie pueda ir colonizando el lugar poco a poco», reflexiona el director general. Germán Puebla explica que Flora ya conoce Monfragüe, donde vivía hasta que la llevaron a Zarza de Granadilla para ver cómo reaccionaba al conocer a los tres cachorros que acababan de perder a su madre biológica. Y su respuesta no pudo ser mejor. Ahora, la madre adoptiva enseñará a los tres cachorros a cazar en el cercado en el que les soltarán en el parque nacional, un paso previo obligado antes de darles mayor libertad.

«La hembra acogió a los tres cachorros en el centro de forma inmediata -explica Puebla-. Ya los está enseñando a cazar, y seguirá haciéndolo en Monfragüe. Hemos sido muy cuidados con todo el proceso. Hemos estudiado mucho el comportamiento de ella y los cachorros, por separado y juntos, buscando que todo saliera bien, como ha salido». «El lince -concluye el director general de Sostenibilidad- es una especie amable, que no genera problemas de ningún tipo, que se está reintroduciendo en España con éxito después de años de investigación, después de monitorear su crianza al detalle, hay mucha ciencia y mucha paciencia detrás de decisiones como las que estamos tomando«.