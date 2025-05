La Junta pide una reunión al Gobierno para hablar sobre los plazos del AVE

La Junta de Extremadura ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transportes para hablar sobre lo que considera un retraso en la conclusión de ... la línea de alta velocidad. Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, niega que haya demoras y que este año se resolverá el diseño de la plataforma por la provincia de Toledo.

El comisionado del Ministerio de Transportes para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, señaló el pasado viernes en un encuentro en Bruselas que se prevé que en 2027 esté terminada la plataforma de alta velocidad entre Plasencia y Talayuela y que ese mismo año estará electrificado el tendido convencional de Talayuela a Madrid. Sin embargo, la nueva línea al completo no estaría hasta 2032 con la conclusión del último tramo por la provincia de Toledo.

La Junta de Extremadura difundió en una nota de prensa estos plazos y reclamó que se aceleren los trabajos. Pero no ha sido hasta este martes cuando el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ha criticado lo que considera un retraso para una obra que estima que estaba comprometida para 2030.

Martín ha señalado que se ha pedido una reunión para que Transportes explique por qué se da ahora la fecha de 2032. Según ha indicado, la nueva línea estaba comprometida para 2030 al formar parte de la red básica europea y «hoy se despachan con la electrificación de la red convencional en 2027». A su juicio, es como si la autovía entre Badajoz y Cáceres se diese por terminada con apenas dos tramos construidos. Por ese motivo, ha vuelto a reclamar que los tramos pendientes en la provincia de Toledo se hagan por fases para acelerar las obras.

«El Gobierno de Extremadura no va a admitir más excusas»

«El Gobierno de Extremadura no va a admitir más excusas», ha indicado. «Extremadura no se merece este trato, no podemos consentir que nos pongan más piedras para el desarrollo de nuestra tierra».

Los reglamentos comunitarios exigen que antes de que termine 2030 esté concluida la red básica, de la que forma parte el corredor entre Lisboa y Madrid por Extremadura. Esto implica que toda la línea esté electrificada y que cuente con el sistema de control ERTMS.

Ante el retraso en la plataforma de alta velocidad por la provincia de Toledo, el Ministerio de Transportes anunció en 2022 que se electrificará el tendido convencional entre Madrid y Talayuela. Esto permitirá cumplir con el compromiso de tener una vía electrificada antes de 2031, aunque para eso también será necesario que Portugal realice su parte.

En realidad, la construcción del AVE extremeño al completo lleva años sin fecha, puesto que se ha optado por adaptar las obras realizadas para un servicio de altas prestaciones y ni siquiera se cuenta con el estudio informativo aprobado para el tramo por la provincia de Toledo.

Ante esta polémica, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha asegurado que «no hay ningún retraso». Según ha explicado, el tramo extremeño estará terminado en 2027 o 2028 (un plazo menos optimista que el que ofreció el comisionado del Corredor Atlántico) y la electrificación a Madrid de la vía convencional antes de 2030 «con motivo del Campeonato del Mundo de Fútbol».

«Otra cosa es el AVE completo que tiene que ir por Toledo», que aún no tiene estudio informativo ni declaración de impacto ambiental. En este caso, ha apuntado que hay un problema entre dos municipios, en referencia a Toledo y Talavera de la Reina. «Tomará la decisión el Ministerio de Transportes si ellos no se ponen de acuerdo», ha afirmado, una resolución que espera para este mismo año.