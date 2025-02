«Es mucha presión; me juego mi futuro en este examen MIR»

Héctor Poderoso tiene 25 años, es de Cáceres y estudió Medicina en Madrid. Inma Alonso, de 23, se graduó en Psicología, en Salamanca. Son pareja y este sábado se agarraban muy fuerte de la mano antes de entrar al examen MIR (Médico Interno Residente) ... y al PIR (Psicólogo Interno Residente), respectivamente.

A las tres de la tarde empezaron los llamamientos de las pruebas de formación sanitaria especializada en 28 sedes de todo el país, entre ellas la Escuela Politécnica del campus cacereño y la Facultad de Económicas y Empresariales de Badajoz.

«Estoy muy nervioso. Llevo mucho tiempo preparando esta prueba. Es mucha presión, me juego mi futuro como médico en un examen, así que ahora a intentar mantener la calma porque he estudiado y seguro que me sé muchas cosas», decía Héctor desde el campus cacereño. Si supera el ejercicio espera escoger Medicina de Familia o Cardiología. «Aún no lo tengo claro», comentaba minutos antes de demostrar todo lo que ha estudiado durante más de un año.

A su lado, Inma asentaba con la cabeza, también muy nerviosa. «En Psicología no es un examen tan conocido como en Medicina y del que tampoco te hablan mucho en la carrera, pero también determina mucho tu futuro», añadía esta joven.

Ampliar Minutos antes de empezar el examen MIR este sábado en Badajoz. Casimiro Moreno

A pocos metros de ella estaba María Patino, una cacereña que espera tener suficiente nota para elegir alguna especialidad quirúrgica. «He estudiado en Salamanca, pero me gustaría hacer la residencia en Extremadura, en concreto en Cáceres. Me gusta Traumatología y Ginecología», comentaba en los alrededores de la Politécnica.

A ella le acompañó su padre para desearle suerte. Muchos abrazos para intentar calmar los nervios de última hora. Son momentos tensos que no se calman ni aunque sea la segunda vez que se presentan a este tipo de prueba, como Ana María García, que aspira a conseguir plaza en la especialidad de Enfermería. «Ya lo intenté el año pasado, pero no hubo suerte», contaba apenas unos minutos antes del llamamiento.

Lo que no se vio en el campus de Cáceres ni en el de Badajoz fueron muchos jóvenes repasando apuntes a última hora. Por regla general, este tipo de estudiantes llevan preparándose la prueba más de un año durante diez horas diarias y saben, porque así se los transmiten desde las academias especializadas, que poco se puede hacer en los últimos instantes.

Cuatro horas y media

Este sábado el trabajo ya estaba hecho y solo faltaba demostrarlo en un examen de 200 preguntas más diez de reserva que dura cuatro horas y media. El objetivo es optar a alguna de las 11.607 plazas de formación sanitaria especializada que el Ministerio de Sanidad oferta en esta convocatoria para médicos (MIR), enfermeros (EIR), farmacéuticos (FIR), psicólogos (PIR), físicos (RFIR), químicos (QIR) y biólogos (BIR).

En total se presentan unos 30.000 jóvenes y, en Extremadura, estas pruebas han congregado a más de 700 aspirantes. De ellos, 470 se examinaban en Badajoz y 285 en Cáceres. El grupo más numeroso es el de los médicos, seguido por los enfermeros y los psicólogos.

Aunque se examinen en Extremadura, no quiere decir que solo tengan opción a plazas en esta comunidad, sino que una vez publicados los resultados se abrirá un proceso de adjudicación de vacantes en abril y los que hayan superado la prueba accederán a los puestos en el punto del país que elijan. Su incorporación será a mediados del mes de mayo.

En la comunidad extremeña ofertan 308 plazas. De Medicina son 224, de Enfermería 68, de Farmacia siete, de Psicología seis, de Biología dos y de Física una.

La región ofrece cinco plazas menos para médicos que en 2023. Lo que sí mantiene son las vacantes de Medicina Familiar (98), aunque en las dos anteriores convocatorias quedaron puestos desiertos en esa especialidad.