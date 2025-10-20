HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carretera entre Badajoz y Olivenza, para la que se plantea de nuevo el proyecto de autovía. J. V. ARNELAS

La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

El proyecto de Presupuestos para 2026 incluye partidas para las vías de alta capacidad Badajoz-Olivenza y Alconera-A-66

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:35

Comenta

La Junta de Extremadura vuelve a poner sobre la mesa la construcción de nuevas autovías regionales en la comunidad, aunque limita el alcance de una ... de las comprometidas, entre Zafra y Jerez de los Caballeros.

