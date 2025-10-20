La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

La Junta de Extremadura vuelve a poner sobre la mesa la construcción de nuevas autovías regionales en la comunidad, aunque limita el alcance de una ... de las comprometidas, entre Zafra y Jerez de los Caballeros.

El proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 incluye partidas para los proyectos de autovía de Badajoz a Olivenza y de Alconera al límite con la A-66. Este último sería el primer tramo de la autovía de Zafra a Jerez de los Caballeros, pero para el resto del recorrido el Gobierno regional plantea recuperar la propuesta del Ejecutivo anterior, que consistía en adecuar una carretera tipo 2+1 y que en principio había descartado.

Las autovías autonómicas entre Don Benito y Miajadas y de Navalmoral de la Mata a Plasencia (prolongada hasta Moraleja y pendiente de llegar a la frontera con Portugal) abrieron la puerta a la construcción de vías de alta capacidad por parte de la Junta de Extremadura, una inversión que hasta ese momento había correspondido a la Administración estatal.

Para seguir con esa línea, la Junta de Extremadura decidió construir la autovía entre Cáceres y Badajoz, aunque finalmente traspasó este proyecto al Gobierno central, que actualmente trabaja en su ejecución.

Asimismo, planteó convertir en autovía la carretera entre Zafra y Jerez de los Caballeros, de más de 35 kilómetros. En esos planes también se incluyeron el tramo entre Badajoz y Olivenza, de algo menos de 20; y la conexión de Montijo con la A-5.

Estas inversiones, que en algún caso fueron anunciadas hace más de veinte años, se han ido recogiendo en los planes de infraestructuras de la Junta. La planificación que está actualmente en vigor, para el periodo de 2016 a 2030, recoge el proyecto de la autovía de Zafra a Jerez de los Caballeros (pero no los de Badajoz a Olivenza ni de Montijo a la A-5). Sin embargo, el Gobierno regional del PSOE, entre 2015 y 2023, no llegó a activar ese proyecto. En su lugar, propuso construir una carretera 2+1, una tipología que consiste en adecuar un tercer carril que alterna su sentido de circulación para facilitar adelantamientos. También se contemplaba la adecuación de variantes de población en Burguillos del Cerro y Brovales. El resultado era una mejora sustancial de la comunicación, pero sin llegar al coste de una autovía.

El Ejecutivo anterior llegó a elaborar el estudio informativo para esa obra, tras lo que faltaba iniciar su construcción. Después de la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de la junta en julio de 2023, el nuevo Gobierno autonómico descartó ese proyecto y volvió a apostar por la autovía, tal como se recogió en el programa electoral con el que el PP concurrió a los comicios autonómicos de ese año, en el que se recogió que la tipología 2+1 «no se ajusta a las necesidades de la comarca».

En ese documento, por el contrario, no se planteaba la autovía entre Badajoz y Olivenza, sino la ampliación y mejora de la EX-107, la carretera que conecta ambas localidades.

Tras dos años de legislatura, el Ejecutivo autonómico ha redefinido sus planes y recupera dos proyectos que llevan décadas en el cajón, aunque con matices.

Según explica la Consejería de Infraestructuras, para la carretera Zafra-Jerez de los Caballeros se ha optado por «una solución mixta, que no es la 2+1 del anterior gobierno, pero tampoco una autovía como se prometió por parte de Rodríguez Ibarra a principios del siglo XX».

Infraestructuras señala que se va a acometer el proyecto de 2+1 entre Jerez de los Caballeros y Alconera, y desde ese punto se construirá una autovía que enlazará con la A-66. Con ello se pretende evitar el tráfico pesado por Zafra, con camiones que pasan hacia la cementera de Alconera, el matadero del ibérico e incluso la siderurgia de Jerez.

Además, el tramo entre Zafra y Alconera tiene más tráfico ligero, ya que en ese punto está la bifurcación para dirigirse bien a Jerez de los Caballeros o bien a Fregenal de la Sierra.

Junto a esto, con esta actuación se pretende dar salida directa desde Jerez de los Caballeros a la A-66. «Esta propuesta cuenta con el apoyo de los alcaldes y empresarios de la zona», añade Infraestructuras. «Se trata de dar una solución al problema que hay actualmente».

En cuanto a la vía de alta capacidad entre Badajoz y Olivenza, que cuenta con declaración de impacto favorable desde 2023, señala que «habrá que esperar al proyecto para poder saber todos los detalles».

Baja consignación

Estas actuaciones tienen consignación en el proyecto de Presupuestos autonómicos del próximo año, aunque con cantidades muy modestas. Esto evidencia que el Gobierno regional está interesado en llevar a cabo estas inversiones, pero para su ejecución aún faltarían años.

Según explica Infraestructuras, las partidas consignadas van destinadas a la redacción de los proyectos, excepto en el caso de la autovía de Alconera a la A-66, para la que primero es necesario encargar el estudio informativo, un trámite previo. Para ello, las cuentas cuentan del próximo año con 50.000 euros, a lo que se sumarían 380.000 en 2027 y 110.000 en 2028.

La redacción del proyecto de la carretera 2+1 de Zafra a Jerez de los Caballeros (aunque en realidad partiría de Alconera) también cuenta con 50.000 euros, con previsión de llegar a 650.000 en 2027 y 300.000 en 2028.

En cuanto a la mejora entre Badajoz y Olivenza, se especifica que la dotación será para la asistencia técnica de redacción de los proyectos de construcción de una autovía, dividida en tres lotes. Para ello se reserva la cifra de 150.000 euros, con previsión de subir a 1,2 millones en 2027 y 1 millón más en 2028.

Por último, también se contempla la intervención en la carretera EX-328, que conecta Montijo con la A-5. En este caso, la dotación es de 50.000 euros para 2026 y 700.000 euros en la siguiente anualidad.