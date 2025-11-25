La Junta de Extremadura destina 5 millones de euros a la lucha contra la seca

La Junta de Extremadura destina 5 millones de euros para combatir la seca, una plaga que afecta a encinas y alcornoques. El Consejo de Gobierno ... ha acordado en su reunión de este martes un encargo a la empresa pública Transformación Agraria (Tragsa) para llevar a cabo acciones contra esta enfermedad en hábitats naturales.

Entre las actuaciones que se ejecutarán se contempla la realización de inventarios de focos de seca, la selección de nuevos materiales vegetales (variabilidad genética, conservación, adaptabilidad y productividad), pruebas de diferentes tratamientos y ensayos de densificaciones con Material Forestal de Reproducción (MFR) en hábitats naturales afectados por la seca.

Estas acciones, que se desarrollarán en cuatro anualidades, cuentan con un presupuesto de 4.996.235 euros, cofinanciado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la convocatoria de subvenciones destinadas al asesoramiento técnico al sector agrícola en materia de protección de vegetales, para el ejercicio de 2026, por una cuantía de 1.550.000 euros.

Las bases de estas ayudas, que fueron aprobadas en 2023, permiten financiar, a través de las agrupaciones de productores agrícolas reconocidas oficialmente, la asesoría técnica en el ámbito fitosanitario a los titulares de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas ubicadas en la región.

En relación con el mundo rural, el Gobierno regional ha acordado la contratación del servicio para el desarrollo, implantación y soporte de una plataforma agroalimentaria en red, con un presupuesto de 794.626 euros y financiación de los fondos europeos de recuperación.

Este contrato prevé la creación de una plataforma transversal de inteligencia artificial aplicada al sector agroalimentario para fortalecerlo, aprovechando el potencial de las tecnologías más innovadoras. Se acomete de forma conjunta con Castilla-La Mancha, que coordina y lidera el proyecto, y otras comunidades autónomas, en el desarrollo de un espacio de datos del sector agroalimentario.

Cultura taurina

El Consejo de Gobierno ha aprobado además un nuevo decreto que regula la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de ámbito regional orientados a fomentar, apoyar, divulgar, defender y difundir la tauromaquia en la región. También recoge la primera convocatoria con un presupuesto de 300.000 euros y un máximo de 15.000 euros por beneficiario.

Esta norma sustituye la que fue aprobada el pasado año, que se tramitó durante la etapa de Vox al frente de la Consejería de Gestión Forestal. Según indica la Junta, se han incorporado nuevas tipologías de proyectos subvencionables que reflejan la evolución del sector taurino y su vinculación con otros ámbitos, como jornadas gastronómicas relacionadas con la carne de lidia, actos que promuevan el papel de la ganadería en el mantenimiento de ecosistemas y actividades qye profundicen en el aspecto científico del toro de lidia.

En relación con lo anterior, el Ejecutivo extremeño ha aprobado un decreto por el que se regula el control sanitario de las piezas de caza silvestre en la región. Con ello pretende catalogar las modalidades cinegéticas que están sometidas a designación previa de control oficial veterinario y regular ese control, definiendo las funciones del veterinario oficial.

Además, se busca establecer nuevas posibilidades de destino para la obtención de carne de caza mayor silvestre, regulando su autorización, como excepción a la práctica general de que toda la carne de caza que se comercialice deba obtenerse en un establecimiento de manipulación autorizado.