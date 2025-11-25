HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Árboles afectados por la seca en la región. HOY

La Junta de Extremadura destina 5 millones de euros a la lucha contra la seca

El Consejo de Gobierno aprueba un nuevo decreto de ayudas para el fomento de la cultura taurina

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:47

La Junta de Extremadura destina 5 millones de euros para combatir la seca, una plaga que afecta a encinas y alcornoques. El Consejo de Gobierno ... ha acordado en su reunión de este martes un encargo a la empresa pública Transformación Agraria (Tragsa) para llevar a cabo acciones contra esta enfermedad en hábitats naturales.

