La Junta de Extremadura descarta pedir la quita «en estas condiciones»

Gallardo: «Aunque hoy digan que no antes o después dirán que sí»

Miguel Ángel Gallardo. HOY

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, reclama a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que explique «por qué dice no a la condonación de 1.718 millones de euros para decir sí a la estrategia del señor Feijóo», que a su juicio consiste en «cuanto peor le vaya al Gobierno, mejor le irá al PP». Para Gallardo, el argumento de los populares para rechazar la quita, aduciendo que beneficia al independentismo catalán, no se sostiene porque Extremadura reducirá su deuda un 31,5%, mientras que Cataluña lo hará en un 22%. Para el secretario general socialista, «Extremadura ha perdido autonomía, está en manos de la estrategia nacional del PP y aunque hoy digan que no, la señora Guardiola, antes o después, tendrá que decir que sí; de lo contrario, los extremeños le tendremos que pedir explicaciones». Tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en Madrid, y ante el plante de los consejeros populares de Hacienda, la portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, criticó que «el PP está echado al monte y ya no les da ni vergüenza abandonar las instituciones faltándole al respeto a los ciudadanos».