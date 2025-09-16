La Junta dice que las ayudas a los afectados por los incendios llegarán «a la mayor brevedad»

Las ayudas a los afectados por los incendios, las anunciadas por María Guardiola en Hervás el pasado 29 de agosto, siguen sin llegar y ... el PSOE ha preguntado por eso esta mañana, en la Asamblea, cuándo está previsto que agricultores y ganadores sepan qué hacer para recibirlas. «Hay desconcierto y preocupación en el sector», ha resumido el diputado socialista Eduardo Béjar. El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, no ha concretado cuándo estarán las ayudas, solo que será «a la mayor brevedad».

El alto cargo del Ejecutivo autonómico ha explicado la necesidad de garantizar la «seguridad jurídica» en el decreto de ayudas para justificar que aún los afectados por los grandes incendios de este verano no sepan por el momento cuándo podrán optar a ellas ni la manera en la que deben hacerlo.

Un retraso, según Eduardo Béjar, que les está generando preocupación y que está paralizando su actividad. «No saben si pueden quitar o no los cerezos quemados para preparar sus fincas e iniciar una nueva plantación», ha indicado a modo de ejemplo.

José Manuel Benítez ha afirmado que «se está trabajando con diligencia» en el decreto de ayudas, ha asegurado que «no quepa duda que llegarán» y ha criticado que el PSOE, «que no nunca dio ayudas, las pida ahora de manera urgente».

«Le falta la ejemplaridad que debe tener el gobernante», le ha respondido el diputado socialista para afearle que una vez más se mire al pasado para contestar al hoy, tras recordarle que «el PSOE se ha enfrentado a muchas crisis en sus años de gobierno, actuó con ejemplaridad y concedió ayudas, como fueron las limpiezas gratuitas de todas la fincas afectadas por el incendio de Las Hurdes de 2003».

Eduardo Béjar ha pedido al PP que «además de mucha escucha activa, tenga menos soberbia» y ha lamentado que «se anuncien con prisas unas ayudas, sin tenerlas preparadas, solo para quitarse de encima la presión».

Las cuantías

El director general de Agricultura y Ganadería ha insistido en que «el Gobierno regional cumple sus compromisos», que las ayudas llegarán y que también habrá préstamos, con una bonificación total del 100% de los intereses y un plazo de devolución de tres años, con el primero de carencia.

En este sentido, ha recordado que, en cuanto al campo, se concederá una ayuda a explotaciones agrícolas de cultivos de cerezo, olivo, castaño -declarado como frutal- y cultivos asociados, inscritos como tales en el Registro de Explotaciones Agrarias (REXA). También podrán solicitar estas ayudas las explotaciones apícolas dañadas asentadas en la superficie afectada por los incendios. A través de esta línea de ayudas, agricultores, ganaderos y apicultores recibirán una compensación por la pérdida sufrida en sus cultivos, destrucción de colmenas, ganado afectado o cerramientos arrasados por las llamas.

Las cuantías previstas serán de 3.000 euros por hectárea de cultivo arruinada, 500 euros por cabeza de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento.

Lengua azul

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido por su parte al alto cargo de la Junta agilidad en la lucha contra la lengua azul. «Hay casos desde julio y ganaderos que siguen esperando vacunas», ha dicho.

Juan Manuel Benítez ha explicado que la Junta sigue tratando de conseguirlas y que se están facilitando de manera gratuita a los ganaderos de ovino que las solicitan, a pesar de las dificultades para tenerlas dada la demanda que hay.

Es el motivo, ha expuesto también, por el que se ha optado por una vacunación voluntaria, puesto que no hay dosis suficientes para una campaña obligatoria, pero ha defendido, a petición de De Miguel, que «la vacunación es la herramienta más eficaz contra la lengua azul».