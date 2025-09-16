HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Comisión de Agricultura y Ganadería, esta mañana en la Asamblea de Extremadura. AEx

La Junta dice que las ayudas a los afectados por los incendios llegarán «a la mayor brevedad»

El PSOE critica que quince días después del anuncio del Gobierno regional, «agricultores y ganaderos sigan sin saber qué hacer en sus explotaciones»

A. B. Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:34

Las ayudas a los afectados por los incendios, las anunciadas por María Guardiola en Hervás el pasado 29 de agosto, siguen sin llegar y ... el PSOE ha preguntado por eso esta mañana, en la Asamblea, cuándo está previsto que agricultores y ganadores sepan qué hacer para recibirlas. «Hay desconcierto y preocupación en el sector», ha resumido el diputado socialista Eduardo Béjar. El director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, no ha concretado cuándo estarán las ayudas, solo que será «a la mayor brevedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  4. 4 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  6. 6 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  7. 7 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  8. 8 Detienen a un agresor sexual reincidente por atacar a una mujer en Cáceres
  9. 9 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  10. 10 Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz: estos son los desvíos alternativos esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta dice que las ayudas a los afectados por los incendios llegarán «a la mayor brevedad»

La Junta dice que las ayudas a los afectados por los incendios llegarán «a la mayor brevedad»