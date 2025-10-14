La Junta destina 1,37 millones a las ayudas a la compra de vivienda protegida El Consejo de Gobierno aprueba las subvenciones a participantes en la FP dual intensiva

Juan Soriano Martes, 14 de octubre 2025, 13:56 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura destina 1,37 millones de euros en ayudas a la compra de vivienda, unas subvenciones que pueden llegar hasta 10.000 euros para colectivos con más necesidades.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes una nueva convocatoria de las ayudas a la entrada en la compra de vivienda protegida de nueva construcción.

La convocatoria del pasado año, que expiró el pasado 2 de octubre, contó con un presupuesto de 2,7 millones de euros.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha recordado que la ayuda a la compra asciende a 3.000 euros para la adquisición de viviendas protegidas del régimen general, mientras que para el régimen especial pueden llegar a 6.000 euros (para rentas que superen en 2,5 veces el Iprem) y 9.000 euros (para los que no pasen de ese límite). A estas cantidades se pueden añadir 1.000 euros para los llamados colectivos de protección preferente, que son jóvenes, familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y personas con discapacidad.

Manzano ha destacado que desde que se formó el Gobierno regional tras las elecciones de 2023 se ha impulsado la construcción de 490 viviendas protegidas y la rehabilitación de 6.163. Además, se ha facilitado el acceso a la compra de 1.587 y al alquiler de 1.427. Asimismo, se ha ayudado a 9.667 familias a acceder a una primera vivienda.

Todo ello mediante nueve convocatorias de ayudas, medidas relacionadas con la fiscalidad (como la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales) y programas como el Aval Joven. «Es un objetivo que implica muchas actuaciones y que es una prioridad para nuestro ejecutivo», ha asegurado.

FP dual intensiva

Asimismo, se ha autorizado la convocatoria de ayudas a entidades que colaboren en proyectos de formación profesional dual intensiva en centros educativos sostenidos con fondos públicos con un presupuesto de 2 millones de euros.

Con estas ayudas se pretende favorecer la modalidad intensiva de la parte formativa del alumnado, así como potenciar la formación y la cualificación en las familias profesionales con alta empleabilidad y escasa demanda. Se trata de las ramas agraria; hostelería y turismo; servicios socioculturales y a la comunidad; comercio y marketing; edificación y obra civil; industrias alimentarias, electricidad y electrónica; instalación y mantenimiento; transporte y mantenimiento de vehículos; energía y agua; sanidad; e imagen personal.

La cuantía de la subvención es de 5,5 euros por hora que realice el alumno en el centro de trabajo en el presente curso académico.

Junto a esto, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de trabajos selvícolas en montes gestionados por la Consejería de Gestión Forestal por 1,85 millones de euros.

El proyecto se divide en cuatro lotes. En concreto, se contemplan actuaciones en el monte 'Ventosillas', situado en los términos municipales de Alía y Villar del Pedroso; en el monte 'Los Egidos', en Acebo; en otros montes de la Sierra de Gata y en el 'Paraje de las Moralejas', en Fuenlabrada de los Montes.