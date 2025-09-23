Las empresas que colaboren con la FP Dual recibirán 5,50 euros por alumno y hora de formación

Las empresas extremeñas habían solicitado ayuda a la Junta para contribuir a la implantación de la FP Dual en la región. La administración regional ... las había prometido y hoy el DOE publica el decreto que las concreta: 5,50 euros por alumno y hora de formación en el centro de trabajo.

En total la Junta repartirá dos millones de euros. Es la cuantía determinada por la Consejería de Educación para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la región que colaboren con la FP Dual o, lo que es lo mismo, firmen convenios con los centros educativos para que los alumnos puedan desarrollar en ellas las prácticas obligatorias que exige la dualización.

En concreto, una formación en las empresas con una duración entre un mínimo del 35% y un máximo del 50% de la duración total de la oferta formativa, lo que supone entre 700 horas y 1.000 horas de prácticas o formación en las empresas distribuidas entre los dos cursos académicos que comprende estas enseñanzas.

Las ayudas se concederán por concurrencia competitiva, se podrán solicitar desde mañana y van destinadas destinadas a pequeñas y medianas empresas, con independencia de su forma jurídica, y entidades sin ánimo de lucro que participen en proyectos de Formación Profesional dual en modalidad intensiva autorizados por la Consejería de Educación impartidos en centros educativos sostenidos con fondos públicos.

El decreto especifica que mediana empresa es la que ocupa a menos de doscientas cincuenta personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de cincuenta millones de euros o cuyo balance general anual no excede de cuarenta y tres millones de euros; pequeña empresa es la que ocupa a menos de cincuenta trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los diez millones de euros; y microempresa, la que tiene menos de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros.

Para recibir las ayudas de la Junta, el alumnado debe realizar su estancia formativa en un centro de trabajo radicado dentro del territorio regional y en el reparto de las subvenciones tendrán prioridad las pymes que en la convocatoria anterior resultaron beneficiarias de estas ayudas en el primer curso del ciclo formativo y vayan a finalizar el mismo para el segundo curso académico, que recibirán 3 puntos; aquellas que impartan formación en familias profesionales con escasa matriculación y alta empleabilidad, que tendrán dos puntos; y por último, obtendrán un punto las empresas que impartan el resto de familias profesionales.

En dos pagos

«La resolución de convocatoria podrá establecer un máximo de alumnos subvencionados por entidad solicitante para el caso que el crédito disponible fuese inferior al solicitado», recoge también el decreto.

Las entidades beneficiarias deberán llevar a cabo la actividad subvencionada desde el 1 de septiembre al 31 de julio del curso académico y el abono de la ayuda se efectuará en dos pagos: el primer pago del 50% se realizará una vez notificada la concesión mediante transferencia a la cuenta bancaria de la entidad solicitante y el segundo pago del importe restante se realizará con la presentación de la documentación justificativa.

El objetivo de estas ayudas a las empresas es hacerles partícipes de una formación sin cuya implicación no es posible y motivo por el que «pasan a ser un elemento más del sistema educativo», se indica en el decreto. De hecho, «el decreto encuentra su justificación en las características específicas de una formación en la que las empresas asumen el coste del alumnado para obtener su formación y titulación, cumpliendo una función pública crucial», se argumenta.

También en la necesidad «urgente de mejorar los mecanismos de formación y recualificación y ajustarlos a las necesidades próximas a los desempeños profesionales», porque «a la vez que muchas personas no encuentran empleo, el sistema empresarial no logra cubrir algunas de sus ofertas de empleo».