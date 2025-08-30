HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pinos en Cijara. HOY

La Junta deniega que se tome agua del Cijara para una planta de hidrógeno verde

Señala que se «fragmentaría» ecológicamente varios espacios con protección y dañaría «grandes bosques» de alcornocales, encinares o pinos; la instalación renovable se plantea en la provincia de Ciudad Real

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:14

La Junta de Extremadura se pronuncia ante la petición a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de una empresa para coger agua, ... hasta 2,5 hectómetros al año,, desde el embalse de Cijara con destino a una gran planta de hidrógeno verde en Ciudad Real. El proyecto, del que HOY informó a finales del pasado mayo, es uno de los mayores de Europa en este tipo de energía aún por desarrollar en gran medida. Supondrá una inversión de más de 1.000 millones y su entrada en operación se prevé para 2027. La planta de hidrógeno verde se ubicaría en el término de Saceruela, en Ciudad Real.

