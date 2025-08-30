HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las plantas fotovoltaicas que ya opera Statkraft en Cáceres. HOY

Una fotovoltaica entre Coria y Guijo, tercera de Statkraft en la provincia de Cáceres

La planta ha recibido la autorización ambiental del Ministerio

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 30 de agosto 2025, 09:00

El grupo noruego Statkraft ha obtenido la autorización ambiental otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su proyecto solar ... fotovoltaico 'Pinea', ubicado en los municipios cacereños de Coria y Guijo de Coria y que cuenta con una potencia instalada de 150 megavatios (MW), informó la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios
  6. 6 Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena
  7. 7 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
  8. 8 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad
  9. 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  10. 10 Dónde es festivo el 8 de septiembre de 2025: el BOE confirma el primer puente de tres días del nuevo curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una fotovoltaica entre Coria y Guijo, tercera de Statkraft en la provincia de Cáceres

Una fotovoltaica entre Coria y Guijo, tercera de Statkraft en la provincia de Cáceres