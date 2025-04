«Junta y Confederación están trabajando bien tras la rotura de la balsa de Jarandilla»

«Junta de Extremadura y Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) están por la labor, están yendo de la mano«. Lo dice Bienvenido Cañada, ... presidente de la comunidad de regantes a la que la rotura de la balsa La Maricana en Jarandilla de La Vera el pasado día 17 dejó sin su principal fuente de agua para sus cultivos. Tres días después del suceso, él mismo solicitaba a las autoridades «que colaboren en vez de tirarse los trastos a la cabeza, porque estamos en sus manos», pedía. Y parece que le están haciendo caso.

Lo decía en HOY 72 horas después del suceso, cuando las dos administraciones se llevaban la contraria en público sobre las responsabilidades de cada cual en el accidente que liberó ladera abajo -no de golpe sino poco a poco- 310.000 litros de agua (el equivalente a más de cien piscinas olímpicas), lo que acabó generando una riada que anegó el taller mecánico El Cristo y afectó también a un tanatorio situado en frente y una nave almacén anexa. El arroyo desbordado alcanzó tal caudal que hubo que cortar la carretera autonómica EX-119.

«Las administraciones están trabajando bien, pero si cambian, me tendrán enfrente» Fermín Encabo Alcalde socialista de Jarandilla de la Vera

Transcurridas dos semanas desde el suceso, el presidente de la comunidad de regantes Jarandilla-Jarandilleja asegura que las administraciones regional y estatal «están trabajando». «No tenemos queja», resume Cañada, que en estas dos semanas ha hablado varias veces con Antonio Yáñez, presidente de la CHT y con Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. La versión la refrenda el alcalde de la localidad cacereña. «Los técnicos están trabajando a buen ritmo», apunta el socialista Fermín Encabo, que tiene claro que «mientras sigan ocupándose de nosotros, me tendrán al lado, arrimando el hombro, aunque en el momento en el que vea que se paran, me tendrán enfrente, recordándoles que tienen un pueblo y unos regantes a los que solucionar un problema».

Ampliar Charca La Maricana, horas después de romperse. Hoy

«Los políticos tenemos que estar al lado de la gente y no para hacernos la foto, yo soy el alcalde de mi pueblo, y esto está por encima de las siglas, no voy a hacer política con lo que ha ocurrido, solo quiero que solucionen el problema cuanto antes y para ello lucho y lucharé, estando encima de los que tienen la solución», proclama Encabo, que desde el día del accidente, no ha habido jornada en la que no haya tenido que atender a alguien involucrado en él, ya sean técnicos, peritos, vecinos o políticos.

«Hay muchos trámites por hacer»

«Han estado viniendo los técnicos de la Junta y de la Confederación, también los de los seguros, hay muchos trámites por hacer«, explica el regidor, que entiende que »a los regantes no se les puede tener con sus negocios parados esperando a que la investigación aclare de quién es la culpa«. »Hay que proporcionarles una solución lo antes posible, para que puedan seguir trabajando«, pide el alcalde, que cree que un posible remedio es »que los agricultores adapten sus cultivos a la capacidad de riego que tendrán en esta campaña utilizando otras charcas del término municipal«. »Es decir -sigue-, que en lugar de plantar todo lo que plantarían si no se hubiera roto la balsa, cultiven menos, y las pérdidas por lo que dejan de recoger se compensen con ayudas de la administración por un porcentaje de las ganancias que dejarán de percibir«.

Ampliar Fracturas que ocasionaron la filtración de agua hacia el arroyo que va soterrado bajo la charca. Hoy

Y este planteamiento es una de las opciones que tiene sobre la mesa la comunidad de regantes. «No tenemos claro qué hacer, la rotura de la balsa nos ha dejado en una situación de mucha incertidumbre», sitúa Bienvenido Cañada. «En el término municipal hay otras cinco charcas -explica-, pero son pequeñas, no están comunicadas y son de otra cuenca, porque en Jarandilla tenemos dos cuencas: la de Jarandilleja y la de Jaranda. De esas otras cinco charcas, solo hay una de mayor tamaño, que es la de La Berrocosa, que tiene unos 17.000 metros cúbicos, y entre las otras cuatro suman unos 15.000, con lo que entre las cinco estaríamos hablando de unos 30.000 metros cúbicos aproximadamente, cuando La Maricana tenía capacidad para 360.000«.

«Nos han dicho que construir la nueva balsa llevará unos dos años» Bienvenido Cañada Presidente de la comunidad de regantes Jarandilla-Jarandilleja

Tras su rotura, la Junta de Extremadura, que es su titular, anunció que en lugar de repararla, construirá una balsa nueva en un emplazamiento distinto, para el que ha pedido opinión a los propios regantes. «Nos han dicho que llevará unos dos años construir esa nueva balsa», apuntan tanto Cañada como Encabo. «Tenemos por delante dos o tres campañas de mucha incertidumbre», advierte el presidente de los comuneros, unas 120 familias que suman en torno a 360 hectáreas. En torno a 120 hectáreas son productivas, mientras que el resto son hurtos y parcelas enfocadas principalmente al ocio.

«La campaña puede depender de las gargantas»

«La campaña puede depender en gran modo de las gargantas que alimentan esas charcas -explica Bienvenido Cañada-. Ahora mismo van cargadas de agua, y la perspectiva es buena porque en la sierra hay nieve, pero no tenemos ninguna certeza sobre cómo van a reaccionar, y la realidad es que cada año, a mediados de julio las gargantas pierden mucha agua. No llegan a secarse pero sí pierden mucho su caudal, además de que no podemos dejar sin agua a las otras fincas que se abastecen de esas charcas«.

Ampliar Punto en el que se cree que pudo producirse un atasco de agua que precipitó la fractura de la charca. Hoy

De las tierras que se han regado con el agua de La Maricana desde que este pequeño embalse se construyó en el año 1994 salen cada año unos 150.000 kilos de tabaco, en torno a 50.000 de higos y aproximadamente 30.000 de pimientos para pimentón, además de una cantidad menor de cerezas. «El panorama es algo menos negativo para los cultivadores de higo y cerezas porque sus cosechas son más tempranas, pero el tabaco y el pimiento (para pimentón, principalmente) necesitan el agua en julio y agosto», detalla Cañada, que califica como «dura» la situación que están viviendo desde la madrugada del pasado día 17.