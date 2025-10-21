La Junta colaborará con esta conocida 'influencer' para promocionar sus nuevas experiencias turísticas 'Gastroviajera' hará un intenso recorrido durante cuatro días por las Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura

Irene Manzano Martes, 21 de octubre 2025, 09:54

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, a través de la Dirección General de Turismo, ha puesto en marcha este mismo lunes el plan promocional por redes sociales de las distintas experiencias turísticas dentro de las Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura.

La creadora de contenidos elegida para experimentar estas rutas ha sido Irene Galindoo más conocida por su proyecto 'Gastroviajera'. Especializada en turismo gastronómico sostenible de las zonas rurales, su objetivo es divulgar en redes sociales el valor de la cultura, la gastronomía y la idiosincrasia del mundo rural de forma emotiva. Por ello, vivirá una experiencia única durante cuatro días que le hará viajar por toda nuestra región.

Con más de 33.000 seguidores en su cuenta de Instagram, la autodenominada 'anti influencer' realizará desde este lunes y hasta el jueves 23 de octubre todo un itinerario muy completo por Extremadura. Conocerá las experiencias turísticas que ofrecen alguna de las empresas y entidades adheridas a los clubes de la Ruta del Queso, Ruta del Aceite, Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura' y Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana.

Este será el recorrido de 'Gastroviajera'

El programa que seguirá Irene Galindo comprende visitas a la almazara y Museo del Aceite de Monterrubio de la Serena. En Torremayor visitará las almazaras Alguijuela y también pasará por Olivos del Búrdalo en Miajadas. Además, verá donde se elabora el Aceite de Oliva Virgen Extra con la variedad Manzanilla Cacereña en la Sociedad Cooperativa del Campo Santa Catalina de Alía.

El recorrido también acoge actividades gastronómicas como una cata y degustación de productos ibéricos de Extremadura en el comercio gastronómico Guadyerbas de Montijo y una visita guiada en la Dehesa de Montánchez.

Pero la creadora de contenidos oficial de 'Pueblos Mágicos de España' no puede irse de la región sin vivir la experiencia del queso y los vinos extremeños, sin duda claros protagonistas de estas rutas. 'Gastroviajera' disfrutará de la quesería Carrasco de Sierra de Fuentes y de las catas y visitas guiadas en las bodegas Ruiz Torres y Cañalva de Cañamero.