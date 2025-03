La Junta coge 27 millones reservados al regadío de Tierra de Barros y los destina a otras partidas

Cambios en el uso de los fondos europeos por parte de la Junta de Extremadura. El próximo miércoles, por videoconferencia, la Administración extremeña desarrolla la ... segunda reunión del comité de seguimiento del PEPAC (Plan Estratégico de la PAC) 2023-2027 y tras él ejemplifica unas nuevas prioridades. Lo hace quitando dinero reservado inicialmente a unas medidas y destinándolas a otras, algo habitual en cada año. En esta ocasión, el Ejecutivo regional ha puesto el foco en el proyecto de regadío de Tierra de Barros a la hora de lo que llama reprogramación de fondos para este año.

Tras la reunión del miércoles, la partida que tenía prevista de 39,4 millones para financiar en 2024 el nuevo regadío perderá 27 millones. Se quedará en 12 millones.

Supone la cuantía más significativa que sufrirá cambios en este PEPAC, el sucesor de los conocidos como Planes de Desarrollo Rural (PDR), la gran fuente de ingresos para la comunidad autónoma a la hora de financiar medidas agroganaderas y de infraestructuras agrarias.

El 31 de agosto de 2022 se aprobó por la Comisión Europea el Plan Estratégico de la PAC de España 23-27, uno de los primeros en aprobarse en la Unión Europea. Extremadura cuenta con una 580,2 millones a cargo de los Feader europeos. Junto con la aportación de la comunidad autónoma y el Gobierno, el gasto público destinado al desarrollo rural en la región asciende a 773,6 millones.

La Junta reservó con cargo al Plan Estratégico de la PAC una cantidad anual de dinero relevante para sufragar el regadío de Tierra de Barros.

Esa partida, al menos para este año, se ve reducida por decisión del Ejecutivo extremeño ante la incertidumbre sobre la realización del proyecto. El hecho de que no vayan a comenzar las obras (en realidad, no se sabe a estas alturas si habrá regadío o no) y, además, se pierdan fondos europeos en caso de no ejecutarse, como va a ser así en el caso del regadío de Tierra de Barros, son otros dos factores que se suman.

Esa es la justificación que traslada la Junta de Extremadura a HOY sobre el hecho de que 27 millones que tenía el PEPAC para el nuevo regadío se trasladen a otras partidas.

Cada año, las comunidades autónomas pueden modificar, si lo desean, el PEPAC para intercambiar dinero de unas partidas a otras. Pero hay un plazo límite. Es el 1 de marzo. El próximo viernes. La Junta ha apurado al máximo las fechas -el comité de seguimiento del plan se ha fijado a cuarenta y ocho horas del plazo permitido- para reprogramar partidas y medidas que tienen dinero europeo.

«La Junta ha considerado que esos 27 millones (para el regadío de Tierra de Barros) hay que reprogramarlos en otras medidas para no perder ni un solo euro que tanto necesita el sector agrario», se resume desde el Gobierno regional a preguntas de este medio de comunicación.

«La respuesta y aclaración de la Comisión Europea con respecto al regadío de Tierra de Barros, justifica y apoya aún más esta decisión de reprogramar fondos porque hay que esperar a que se incluya el impacto en las masas de agua del proyecto de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana«, se agrega desde el Gobierno regional que conforman PP y Vox.

Se podría modificar otra vez

Con todo, la Junta asevera que quitar 27 millones para el proyecto de regadíos en este año «no implica» que se renuncie a esta iniciativa. «Cuando se necesiten los fondos se puede hacer otra reprogramación en el Plan Estratégico de la PAC cuando se gasten los fondos del PDR», se agrega en una respuesta trasladada de forma conjunta por las consejerías de Hacienda, Agricultura y Gestión Forestal.

La primera es la autoridad de gestión, la gestora de los fondos; las otras dos son las que, en gran medida, deciden las medidas a desarrollar y financiar y certifican las actuaciones realizadas.

El presupuesto del regadío de Tierra de Barros, la última cifra oficial aportada, asciende a 272 millones, de los que 65 los pondría la comunidad de regantes. El resto, la Junta, que tiene reservas de crédito con cargo al proyecto que ascienden a 173 millones dentro del PDR que aún no ha finalizado. Lo hace el próximo año. Además, están los 39,4 (ahora 12) asignados a través del PEPAC iniciado en 2023.

A finales del año pasado, el Ejecutivo regional habló de un coste adicional que rondaría los 100 millones (que asumiría la propia Junta, aseveró), aunque de este asunto no se ha vuelto a tener noticias.

La modificación del PEPAC para este año incluye también otros cambios en diferentes medidas. Por ejemplo, para caminos rurales públicos se reduce el presupuesto en 5,5 millones, pasando de una partida prevista de 34,8 millones a una final para este año que se fija en 29,2 millones.

En el lado opuesto, entre las medidas que tendrán más financiación gracias a estos cambios, hay dos millones más para la apicultura; 11,8 millones más para agricultura ecológica y medio millón de euros que ganan la producción integrada del tabaco.