Agricultura no tiene listo el plan de nitratos que solicita la UE Se trata de uno de los dos asuntos por el que Medio Ambiente de la Comisión persiste en sus reticencias sobre el proyecto extremeño de regadío

Celestino J. Vinagre Domingo, 25 de febrero 2024, 07:47 Comenta Compartir

La Junta no ha aprobado todavía una de las normativas clave por las que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE) ... mantiene sus dudas sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Lo inició a finales de la legislatura pasada pero el documento no ha llegado a ser validado por el Gobierno regional siete meses después del inicio de una tramitación administrativa que todavía sigue. El Ejecutivo regional no indica en qué fecha podría estar aprobado aproximadamente.

El programa de actuación en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas en Extremadura, que es como se denomina, tiene su peso ante la UE. La Junta, que sacó en julio pasado el texto a información pública y para su evaluación ambiental, señaló que sería de obligado cumplimiento en las zonas designadas en una orden de 2019 como vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Una de ellas es la comarca de Tierra de Barros. La contaminación provocada por las actividades agropecuarias es «actualmente unos de los mayores problemas medioambientales en la mayoría de los países de la Unión Europea», reconocía el Gobierno regional en el anuncio de 26 de junio de 2023, publicado en el Diario Oficial de Extremadura del 4 de julio. La UE redactó hace algo más de tres décadas directrices enfocadas a la protección de los ríos y corrientes subterráneas más expuestas a la contaminación por nitratos. Fijaba unas superficies de protección ambiental alrededor de ellos que denominó zonas vulnerables. Se impone a los agricultores limitaciones tanto en el momento de la aplicación como en las dosis de abono nitrogenado para cada cultivo. En la Directiva de 31 de diciembre de 1991, entre otros aspectos, se obligó a la declaración por parte de los Estados de las zonas vulnerables y a la redacción de los Planes de Acción con el fin de reducir las concentraciones de nitratos de origen agrícola y ganadero en cada zona declarada. Compromiso pendiente En España, en 2022, se publicó un real decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En él se exigía a las comunidades autónomas establecer los programas de actuación, serán revisados cada cuatro años. Extremadura se puso a la tarea en 2023. Aún no la ha terminado. Es un asunto que se ha encargado de recordar la CE a la Junta a la hora de valorar el proyecto de regadío de Tierra de Barros. Como adelantó HOY el 5 de este mes el Gobierno regional recibió la carta-respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente a un informe enviado en diciembre de 2022 a Bruselas por el Ejecutivo extremeño. En ese informe se explicaba por la Consejería de Agricultura los detalles técnicos y se intentaba resolver las «preocupaciones» mostradas por la Comisión sobre el proyecto de regadío. En el caso del uso de nitratos sigue invariable la inquietud de la Comisión. En la carta del 5 de febrero, la Dirección General de Medio Ambiente de la UE afea a la Junta que aún no tenga aprobado el plan de acción de los nitratos. El proyecto de regadío de Tierra de Barros, recuerda Bruselas, se plantea en una zona cuya masa de agua subterránea se encuentra, según el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, en mal estado químico debido a los nitratos, «tiene presiones de fuente difusa procedentes de la agricultura y corre el riesgo de no alcanzar el buen estado en 2027». Extremadura «aún no ha adoptado el nuevo Programa de Acción de Nitratos anunciado», se concluye desde la misiva enviada por Medio Ambiente. Este diario ha preguntado a la Consejería de Agricultura por qué no está aprobado. Recuerda que el anuncio del 4 de julio en el DOE establecía que se abría el período de información pública de la versión inicial del programa de actuación y su estudio ambiental estratégico y que se podría consultar ese texto durante cuarenta y cinco días hábiles. Había de plazo el 6 de septiembre. A la vez que el trámite de información pública, la Junta ha sometido el estudio ambiental estratégico y el programa de actuación a consultas. Terminó el plazo para ello el 2 de febrero. Agrega que todavía queda camino para tener listo el plan de nitratos. Agricultura debe cerrar el estudio ambiental y elaborar la propuesta final del plan. Y después realizar un análisis técnico del expediente y otro de los impactos significativos de la aplicación del plan en el medio ambiente. «Finalizado el análisis técnico del expediente, se formulará la declaración ambiental estratégica, y, a partir de ahí, se publicará», finaliza Agricultura.

