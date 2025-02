La Junta tiene hasta 2025 para invertir 173 millones en el regadío de Tierra de Barros

«Sin el visto bueno ambiental de la UE no haremos nada»

Higuero dice que la Junta está esperando «el visto bueno de impacto ambiental de Europa» al proyecto de Tierra de Barros. «Si no tenemos ese visto bueno no haremos nada ahora», expresó ayer tarde a este diario. Es la primera vez que el Ejecutivo regional habla en esos términos. El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental positiva de la Junta, que es la competente en esta materia. Tras preguntarle HOY si a lo que se refería por 'visto bueno ambiental europeo' era a las dudas planteadas por la Comisión en 2021 en la carta del comisario de Agricultura, Higuero señala que la Junta «necesita saber la respuesta ambiental de Europa». Esa carta era la comunicación de la Comisión ante la petición de Extremadura de un aumento de fondos, dentro del PDR, para nuevos regadíos, específicamente para el de Tierra de Barros. Sostiene el consejero que el Gobierno regional «no dispone de los fondos europeos para el proyecto, al que seguimos apoyando, porque los tiene retenidos Bruselas hasta su respuesta ambiental». El miércoles pasado, Higuero trasladó a este diario que no había problema de financiación «porque los fondos están».