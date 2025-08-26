La Junta aprueba 2,7 millones de euros para mejoras en los campus de la UEx

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su reunión de este martes la concesión directa de una subvención para ... financiar inversiones en las instalaciones de los campus de la Universidad de Extremadura. La cuantía aprobada para llevar a cabo actuaciones previstas a lo largo de este año 2025 asciende a 2.700.000 euros, un importe que cuenta con una financiación del 85 por ciento de fondos regionales Feder.

Entre las obras previstas en las instalaciones universitarias públicas de la región se incluyen la adecuación de espacios para atención a la docencia en el edificio principal de la Facultad de Educación y Psicología, en la capital pacense; la obra de adecuación de forjados y cerramientos en el edificio Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica -en su fase 2-; el refuerzo estructural en el edificio Rectorado del campus de Badajoz o la adecuación de espacios para servicios generales de docencia e investigación en el edificio de Usos Múltiples de Cáceres, entre otras.

La mayor parte de estas actuaciones se destinan a «mejorar las infraestructuras para lograr mejores condiciones de trabajo y promover una mayor eficiencia energética», todo ello con el objetivo de remodelar unas estructuras que en muchos casos superan las cuatro décadas y presentan deficiencias desde el punto de vista arquitectónico y energético, recuerda en nota de prensa el Ejecutivo regional.

Añade la Junta que de esta forma se consigue cumplir con los parámetros establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior de Europa (EEES), facilitando la actividad docente e investigadora y «adecuándola a las necesidades del mercado y a la empleabilidad de los nuevos graduados».