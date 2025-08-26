HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
Rectorado de la UEx en el campus de Badajoz. HOY

La Junta aprueba 2,7 millones de euros para mejoras en los campus de la UEx

Las obras financiadas en un 85 por ciento con fondos Feder buscan lograr mejores condiciones de trabajo y más eficiencia energética

A. M.

Martes, 26 de agosto 2025, 20:48

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su reunión de este martes la concesión directa de una subvención para ... financiar inversiones en las instalaciones de los campus de la Universidad de Extremadura. La cuantía aprobada para llevar a cabo actuaciones previstas a lo largo de este año 2025 asciende a 2.700.000 euros, un importe que cuenta con una financiación del 85 por ciento de fondos regionales Feder.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  2. 2 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  6. 6 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8 Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes
  9. 9 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  10. 10

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Junta aprueba 2,7 millones de euros para mejoras en los campus de la UEx

La Junta aprueba 2,7 millones de euros para mejoras en los campus de la UEx