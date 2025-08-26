La Junta destina más de ocho millones a ayudas para comprar vehículos eléctricos y puntos de recarga

Nuevo impulso a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes una ... nueva convocatoria del programa de incentivos destinado a la movilidad eléctrica denominada Moves III para el ejercicio de 2025.

El objetivo es promover la electrificación de la movilidad, así como el impulso a la industria y al sector empresarial de este ámbito. Para ello contará con 8.270.723 euros, que se destinará a dos líneas de ayudas. Por un lado, para la adquisición de vehículos eléctricos 'enchufables' y de pila de combustible, que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, y por otro, la implantación de infraestructura de recarga de estos vehículos, para la que se asignan 3.770.723 euros.

Para adquirir un vehículo eléctrico se articula una cuantía económica de hasta 9.900 euros y variará en función del modelo del coche que se compra, el uso que se le vaya a dar y si se hace entrega de otro vehículo que se destine a la chatarra.

En el caso de puntos de recarga van a cubrir hasta el 80% de la inversión. Cuando se instalen en comunidades de propietarios también se financiará una preinstalación eléctrica.

Se podrán beneficiar de las ayudas el colectivo de autónomos, las personas físicas, las comunidades de propietarios, así como las personas jurídicas. También podrán acceder a ellas los municipios, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones, así como otros entes públicos del Estado que realicen su actividad en Extremadura.

El procedimiento de concesión es directo y las solicitudes serán atendidas por orden de presentación. El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y concluirá el 31 de diciembre de 2025.

Proyectos empresariales y empleo

En materia de empleo e impulso a proyectos empresariales de Extremadura el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado varias medidas. Ha autorizado la convocatoria de las subvenciones destinadas a financiar la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, correspondiente a 2025, por un importe de un millón de euros.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las entidades que, a fecha de presentación de la solicitud, se encuentren acreditadas o inscritas en el correspondiente Registro de Entidades de Formación, en la modalidad presencial.

También podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas o entidades con centros de trabajo en Extremadura que asuman para sí mismas el compromiso de contratación del alumnado formado.

Las entidades solicitantes podrán presentar sus solicitudes dentro del plazo máximo de vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) la iniciativa presentada por la empresa Resilux Ibérica Packaging, S.A.U. para la ampliación de la planta de producción de preformas y envases PET, en el término municipal de Higuera la Real.

También prevé ampliar la capacidad de almacenamiento para la adaptación de las instalaciones, la optimización de la producción del envase y la incorporación de nuevos productos como las preformas multicapa.

La ampliación de la planta se está ejecutando en la parcela 10 del polígono 17 de Higuera la Real y la superficie de ampliación supone más de 23.000 metros cuadrados que se iniciaron en 2022 y finalizarán en 2025. Eso incluye una inversión de más de 28 millones de euros y una creación de 35 empleos de carácter fijo.