La Junta aprueba hoy ayudas por los daños de los incendios en Extremadura El Consejo de Gobierno se reúne esta mañana de forma extraordinaria, previo a la visita de los Reyes Felipe y Letizia a las zonas afectadas del Ambroz y el Jerte

P. CALVO Badajoz Viernes, 29 de agosto 2025, 09:01 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne este viernes de forma extraordinaria, en Hervás, con el fin de aprobar un conjunto de ayudas a los afectados por los incendios sufridos este verano, con especial virulencia durante el mes de agosto. La presidenta del ejecutivo regional, María Guardiola, tiene previsto dar a conocer las medidas a partir de las 9.30 horas.

La reunión del Consejo de Gobierno es previa a la visita de los Reyes Felipe y Letizia a las zonas calcinadas por el incendio de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto a consecuencia de una tormenta y calcinó 17.300 hectáreas, lo que le ha convertido en el de mayor superficie quemada en la historia de la región. El operativo no se canceló hasta el pasado día 24 y fue necesaria la intervención de medios extranjeros, de la UME y el Gobierno central y de otras comunidades autónomas para extinguirlo.

Como se sabe, el fuego afectó a las comarcas del Ambroz, el Jerte y Trasierra. Don Felipe y doña Letizia comenzarán su recorrido a las 11.30 horas en la localidad de Rebollar, que estuvo evacuada, y lo seguirán por Cabezabellosa, donde se vivieron los momentos de mayor tensión cuando las llamas rodearon el municipio en el que aún se encontraba un pequeño grupo de vecinos, aunque también había sido ordenada su evacuación.

El recorrido previsto terminará en Hervás, municipio que estuvo confinando varias jornadas a consencuencia del humo y que ha sido golpeado en su actividad turística principalmente. Se produjeron cancelaciones en sus establecimientos y el camping Pinajarro, uno de sus emblemas, fue desalojado.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ya indicó el pasado martes, tras el primer Consejo de Gobierno celebrado después de las vacaciones, que se estaba trabajando en un paquete de ayudas a los afectados que no tardarían mucho tiempo en ser anunciadas. No obstante, el PSOE ha llamado la atención sobre la tardanza a su juicio en aprobar las medidas que pueden paliar las pérdidas sufridas, también por parte del sector ganadero.

Ese mismo día, como se ha informado, el Consejo de Ministros acordó incluir seis grandes incendios de Extremadura (Jarilla, Aliseda, Llerena, Villar del Pedroso, Caminomorisco y Valdecaballeros) dentro de las áreas consideradas zonas catastróficas, a las que se añadirán otras cuatro (Cáceres, Casar de Cáceres, Burguillos del Cerro y Azuaga) que en principio no habían sido tenidas en cuenta para este tipo de medidas, que contemplan desde ayudas directas de más de 9.000 euros por los daños sufridos a deducciones fiscales y otro tipo de acciones a las que también pueden acogerse empresas y corporaciones locales.