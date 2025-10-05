El juicio con jurado popular por el crimen de Zafra comenzará el 12 de enero en la Audiencia

Tras el juicio por el caso de Manuela Chavero, la Audiencia Provincial de Badajoz volverá a acoger la celebración de un proceso con tribunal de ... jurado el próximo 12 enero. Ese día arrancará el juicio con jurado popular por el crimen de Zafra contra Nerea F. O., acusada de asesinar a Iván Melo el 9 de julio de 2024. La Fiscalía pide para ella 25 años de cárcel. Su abogado, por su parte, asegura que actuó en defensa propia y solicita una sentencia absolutoria.

Según el relato del Ministerio Público, alrededor de las 4.30 horas del 9 de julio del pasado año, «por motivos no exactamente determinados, aprovechando que Iván estaba acostado en la cama que ambos compartían, con intención de poner fin a su vida y de forma sorpresiva e inesperada para él, quien no pudo defenderse, Nerea le asestó una puñalada con una navaja en la región centro torácica, sobre el esternón, que le produjo una herida incisopunzante, con trayectoria de delante hacia atrás y prácticamente perpendicular al plano corporal».

Nerea fue detenida en la mañana del día 9, después de que tuvieran lugar los hechos, y pasó a disposición judicial dos días más tarde. El juez decretó para ella prisión provisional, comunicada y sin fianza y desde entonces está en la cárcel.

Según el relato de la defensa de la acusada, cuando Iván entra en la casa esa noche, «inicia una discusión con Nerea porque no se había traído droga para consumir, dado que ambos eran consumidores habituales». Después, «Iván empezó a agredir físicamente a Nerea, poniéndole la rodilla en el cuello para asfixiarla y más tarde en la boca del estómago, todo ello acompañado de golpes por distintas zonas del cuerpo». La mujer logró escapar, pero fue interceptada por el hombre y durante el forcejo que tienen, «a él se le cae una navaja y Nerea, guiada por el miedo a que él fuera a acabar con su vida, pues no era la primera vez que lo intentaba, cogió la navaja y propinó una puñalada en el pecho a Iván».

El jurado popular deberá determinar, con testigos y pruebas, que ocurrió el 9 de julio en Zafra y dictar un veredicto.