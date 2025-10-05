HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El crimen de Zafra fue reconstruido con un muñeco el pasado enero en la calle Belén. HOY

El juicio con jurado popular por el crimen de Zafra comenzará el 12 de enero en la Audiencia

La Fiscalía pide para la acusada de matar a Iván Melo 25 años de cárcel y su defensa reclama una sentencia absolutoria

A. B. Hernández

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:59

Tras el juicio por el caso de Manuela Chavero, la Audiencia Provincial de Badajoz volverá a acoger la celebración de un proceso con tribunal de ... jurado el próximo 12 enero. Ese día arrancará el juicio con jurado popular por el crimen de Zafra contra Nerea F. O., acusada de asesinar a Iván Melo el 9 de julio de 2024. La Fiscalía pide para ella 25 años de cárcel. Su abogado, por su parte, asegura que actuó en defensa propia y solicita una sentencia absolutoria.

