El juez deja en libertad también a los dos últimos detenidos por el tiroteo de Plasencia

Los dos últimos detenidos por el tiroteo que el pasado sábado tuvo lugar en el barrio de San Lázaro en Plasencia ... han sido puestos en libertad provisional tras prestar declaración en sede judicial. Se trata de dos hermanos, de 28 y 29 años de edad, que se entregaron en la mañana de ayer a la Policía Nacional y que pertenecen al clan de los Hilarios.

Al igual que ya sucediera con los tres detenidos previamente de este clan, la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Plasencia, como ayer hiciera el del número uno, ha decretado libertad provisional para ellos con obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado. Además, la jueza ha acordado como medida cautelar la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Aunque estos dos últimos miembros del clan de los Hilarios han prestado declaración ante la jueza del 2, por estar ayer de guardia durante su detención, la instrucción de la causa judicial abierta por el tiroteo en el que murió una niña de dos años la asume el juzgado de primera instancia e instrucción número 1, según informa el TSJEx en nota de prensa.

Son 11 personas en total las implicados en el proceso judicial abierto: seis miembros de una familia de San Lázaro, todos ellos en prisión provisional, y cinco del clan de los Hilarios, todos en libertad provisional. Es así porque los delitos que se les imputan a unos y a otros son diferentes por el momento. Mientras a estos últimos se les acusa de un presunto delito de riña tumultuaria y otro de amenazas, a los integrantes de la familia de San Lázaro, de etnia gitana, se les añaden también los supuestos delitos de tenencia ilícita de armas, lesiones, homicidio en grado de tentativa por los disparos que dirigieron a los miembros del clan de los Hilarios cuando huían de San Lázaro en coche y delito de homicidio imprudente por la muerte de la niña de dos años

Los delitos imputados por el momento a los detenidos, en base a la investigación policial en marcha y las declaraciones en sede judicial, aclaran en buena parte lo ocurrido la noche del sábado en el barrio placentino. Aunque aún no está el estudio de balística que se ha encargado, que determinará con exactitud qué armas se dispararon y la trayectoria de las balas, la no imputación de un delito de tenencia ilícita de armas a los miembros del clan de los Hilarios, unido al hecho de que no se han encontrado impacto de balas en la fachada de la vivienda de la familia de San Lázaro con la que mantenían la disputa, dejan entrever que no participaron en el tiroteo y que, por tanto, la «bala perdida» como la definió el padre de la menor fallecida no salió del coche de los Hilarios.