Alba, la madre de la niña muerta en el tiroteo: «Que los culpables se pudran en la cárcel»

Destrozados y sin consuelo, Alba e Iván, los padres de Amelia, la niña fallecida en el tiroteo de San Lázaro el pasado sábado, ... piden justicia. «Que los culpables se pudran en la cárcel», clama la madre de la pequeña.

Decenas de familiares, vecinos y amigos han acompañado hoy al joven matrimonio, ella tiene 21 años y él 20, en el tanatorio de Plasencia en el que han velado el cuerpo de su hija y donde mañana se celebrará a las 11 horas el funeral por su muerte.

«Estamos desolados, no hay derecho a lo que nos han hecho, aún no me lo creo», reconoce Alba. «Mi hija no lo merecía, nosotros tampoco y lo que pedimos es justicia», insiste, como esta mañana lo hacía desde Badajoz su marido.

«No hay palabras para expresar el dolor que sentimos por la manera en la que ha muerto la niña», lamenta también Fernando, el abuelo materno de Amelia mientras abraza a su hija.

Porque nadie ni en la familia ni en el barrio podía siquiera imaginar la noche del sábado lo que iba a ocurrir. «Fui con mis hijos a comprar chuches a la pequeña tienda que hay en una casa», cuenta Alba. «En ese momento empezaron a gritar que 'vienen los mercheros, que vienen los Hilarios' y, entonces, yo cogí a mis hijos y me metí en la casa».

Alba entró en la vivienda con Amelia y con su hijo pequeño, de un año. «Cerramos la puerta enseguida para protegernos, pero la puerta tiene una parte de cristal y las balas lograron atravesarla y mataron a mi hija». Una impactó en la cabeza de la niña, otra le dio en un brazo y otra más en un pie de la joven de 25 años, también familia de Alba, que fue ingresada esa noche en el Hospital de Plasencia, pero que ya ha recibido el alta. «Ella también estaba en la misma casa», confirma la madre de Amelia.

Ella constató que su hija estaba herida, se lo dijo a su marido y la pequeña fue trasladada hasta el Hospital de Plasencia. «Y desde allí nos mandaron a Badajoz», a la UCI pediátrica del Materno Infantil donde el SES confirmó esta mañana que la pequeña había fallecido, que el disparo fortuito que recibió en la cabeza fue mortal.

El cadáver de Amelia fue trasladado esta mañana al Anatómico Forense y a primera hora de la tarde llegaba al tanatorio de Plasencia. «Pedimos justicia», zanja Iván, «que después ocurre que salen en cinco años y esto no puede ser; nosotros no hemos tenido la culpa de nada, pero nos han destrozado el corazón». Porque su familia nada tiene que ver con la que protagonizó el tiroteo en San Lázaro contra el clan de los Hilarios, el enfrentamiento a tiros que desató una pelea en un puticlub del Puerto de los Castaños dos días antes.