Juan Bravo insiste en el apoyo del PP al mantenimiento de la energía nuclear

El PP se encontró el lunes con un hecho totalmente inesperado favorable a su postura de mantener la energía nuclear en España, empezando por la central de Almaraz. El apagón que se produjo mientras su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, visitaba la planta almaraceña, acompañado por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y el presidente provincial popular, Laureano León.

Una visita que definió como «fundamental, no solamente para explicar por qué el PP defiende el mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares, sino también poder estar cerca del sector y poder conocer cuáles son sus peticiones, sus riesgos y las oportunidades».

En ese sentido recordó que ya en septiembre del año 2022 Paloma Martín determinó la posición del partido diciendo que era necesario el mantenimiento de la vida útil de las centrales nucleares y no por una cuestión ideológica, a diferencia del PSOE, sino para asegurar el suministro eléctrico para todos, ciudadanos y empresas.

«Y en segundo lugar para asegurar el coste de la energía, que ya de por sí en España es más alto que en otros países de la UE, para que no fuera a peor. Por eso hemos defendido ese mantenimiento. Y no solamente nosotros, porque en reuniones con los sectores para nuestro plan de aranceles, una cuestión prioritaria que ha marcado la industria ha sido el mantenimiento de la vida útil para permitir tener el suministro asegurado para que no se tenga que producir la interrupción de la gran empresa por falta de suministro. Y en consecuencia poder tener el desarrollo que ellos entienden no solamente de lo que hay sino de lo que puede venir. Y el abaratamiento del coste».

Los informadores presentes preguntaron a los dirigentes populares por la interrupción energética que acababa de producirse, y si bien en ese momento no disponían de información precisa, Paloma Marín recordó que la Red Europea de Operadores Eléctricos ya avisó el año pasado que España era el país de mayor riesgo de apagón en la UE.

«En 2024 tuvieron que mandar parar a la industria en cuatro ocasiones para poder suministrar energía a los hogares españoles. Y el apagón, aunque todavía no conocemos las causas que lo han motivado, sí nos llevan a la reflexión que el Gobierno debe dedicarse a solucionar los problemas de los españoles. En vez de dar respuesta a la industria y a la empresa, lo único que hace es protegerse frente a la corrupción que le está acechando».

En ese sentido Juan Bravo añadió que han convertido la Moncloa en una «sala de testificación de un Juzgado», por lo que insistió que Pedro Sánchez debería dimitir y convocar elecciones para devolver la palabra a los españoles «porque no nos merecemos un Gobierno lleno de corrupción hasta arriba».