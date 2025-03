Josep Borrell: «Si antes teníamos un Putin, ahora hay dos; Trump es el Putin americano»

El ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrel, estuvo el viernes en Badajoz para ofrecer una conferencia ... organizada por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra. El expresidente extremeño, el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor y el diputado provincial Ricardo Cabezas le hicieron de cicerones por la ciudad. Los tres siguen esta conversación en un despacho de la Diputación de Badajoz, en la que Borrell habla de Europa, de guerra y de Trump.

–Decía Von Der Leyen esta semana: «Si Europa quiere evitar la guerra, debe prepararse para la paz». ¿En Europa lo estamos haciendo bien?

–Puede estar tranquila. Los tanques rusos no van a entrar por el Guadiana, no se les espera. Lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer frente a una situación nueva creada porque un presidente de Estados Unidos nos dice que tenemos que hacer un mayor esfuerzo para asegurar nuestras capacidades defensivas por nosotros mismos. No le falta razón, durante muchos años hemos estado muy dependientes de la capacidad militar de EE UU. Hay una guerra en Ucrania, pero Badajoz está muy lejos de Kiev. Aunque como formamos una unión tenemos que hacer un esfuerzo común para hacer frente a unos riesgos. La seguridad no solo hace frente a una invasión, la seguridad hoy quiere decir muchas cosas: está la seguridad económica, la seguridad climática y la seguridad social, que depende mucho de la estabilidad económica y que tiene que ver con todas las seguridades.

–¿Hace falta un Ejército europeo?

–Vengo de París, donde han presentado una encuesta en la que dos tercios de los europeos dice 'queremos un ejército europeo'. Porque es de sentido común. La gente intuye que 27 ejércitos diferentes es algo menos operativo y más caro que tener uno solo. Y yo estoy a favor, pero hay que empezar a poner las piezas del puzzle. El ejército europeo no va a crecer mañana en los árboles. Además, los ejércitos responden frente a autoridades políticas, que son quienes las mandan. ¿Frente a qué autoridad política respondería un ejército europeo? No podemos avanzar a la integración militar, si no avanzamos en una integración política.

–¿España debe aumentar el gasto en defensa?

–Yo soy firme partidario de que así sea porque somos el país de la OTAN que tiene un menor gasto militar con respecto a su PIB. El país que quiere jugar un papel en el mundo tiene que gastar más en defensa. Insisto, en la seguridad en el sentido más amplio de la palabra. Hay que hacer frente a los nuevos riesgos: los ataques cibernéticos, la desinformación, la guerra económica... Todo eso requiere una mayor preparación.

–Trump ha puesto el mundo patas arriba en dos meses. ¿Vamos a un mundo en el que solo van a decidir Trump, Putin y Xi?

–Si antes teníamos un Putin, ahora tenemos dos. Trump es el Putin americano, no porque sea un dictador, en el sentido de que ha sido elegido democráticamente y no hay nada que cuestionar, es evidente que ha tenido incluso más votos que la primera vez, pero no es menos cierto que su discurso de 'hacer grande América de nuevo' tiene mucho que ver con la visión neoimperialista de Putin de 'hacer Rusia otra vez una gran potencia', recuperando la influencia que tuvo sobre unos territorios hoy independientes.

–¿Trump cumplirá todas sus amenazas? Por ejemplo, los aranceles: los pone, los quita, decide una moratoria. ¿Habla mucho y hace poco?

–No, hace bastante. A mí me gustaría que hiciera menos, pero vamos a ver si el día 2 de abril, de verdad, entran en vigor los aranceles que ha anunciado con los europeos.

–¿Está cerca el final de la guerra de Ucrania?

–Las guerras no siempre se acaban con la paz en el sentido de delimitar territorios y establecer una situación duradera de falta de enfrentamiento militar y aceptación política de la existencia del otro... Francamente no lo veo. En el mejor de los casos podemos aspirar a un alto fuego aunque sea parcial.

–¿Cómo es posible que Trump y Putin negocien un hipotético fin de la guerra en Ucrania y no cuenten con un representante de la Unión Europea?

–No cuentan ni siquiera con Ucrania, que parece que tendría que ser el primer invitado a la mesa, puesto que se trata de él.

–Y si gana Putin en Ucrania, ¿qué país cree usted que puede ser el siguiente, Finlandia?

–Bielorrusia. Finlandia perdió el 20% de su territorio en la guerra con Rusia. Pero Finlandia no es un pasado de Rusia, es un miembro de la OTAN y de la Unión Europea. No está vasalizado, Bielorrusia sí lo está. A Putin no le basta el espacio, quiere la influencia y la dominación política sobre Ucrania.

–¿Usted pensó que casi al final de su carrera iba a encontrar Europa unas amenazas de este tipo?

–La amenaza nueva que tiene Europa ahora con respecto a cuando me fui de Bruselas hace tres meses es la clara posición americana de decirnos que nos espabilemos por nuestra cuenta. Antes de Navidades teníamos una guerra en Oriente Medio, que es una tragedia para el pueblo palestino y para unos cientos de rehenes israelíes, y teníamos una guerra en Ucrania a la que ayudábamos mitad a mitad con los americanos. Y ahora la amenaza nueva es tener que hacer frente a esta situación sin contar con los Estados Unidos.

–¿Tenemos capacidad de defendernos sin Estados Unidos?

–Mañana no y pasado mañana tampoco. Y dentro de cinco años, no del todo. Pero hay que empezar a hacerlo.

–En Extremadura existe preocupación por el cierre de Almaraz. ¿Con la dependencia energética que existe de Rusia deben cerrar las centrales nucleares?

–El país que tiene más dependencia energética de Rusia, que es Alemania, las cerró.

–Y ha recurrido al carbón.

–El país que había construido la mayor dependencia energética de toda Europa, un 60% del gas que consumían era ruso, decidió, y creo que nadie más ha hecho, cerrar de golpe y porrazo todo su parque nuclear.

–Pero, insisto, ¿Usted cree que deben cerrar las centrales nucleares en España?

–No, no creo nada. Yo le he dicho lo que han hecho los alemanes.