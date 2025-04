José Domínguez: «Estamos muy satisfechos, este es el empujón que necesitaba Extremadura»

La satisfacción era este viernes por la tarde patente en la cúpula de Envision España, que después de meses de incertidumbre y de haberse quedado ... fuera del primer PERTE VEC, veía cómo el Ministerio de Industria no solo concedía la ayuda para la gigafactoría de Navalmoral, sino que le daba la totalidad de los 300 millones de euros solicitados, que además es la cantidad máxima que se puede conceder a un proyecto en esta segunda convocatoria del PERTE.

«Estamos muy satisfechos por lo que se ha conseguido y porque este es el empujón que necesita Extremadura para salir adelante», afirmó en declaraciones a HOY el presidente de Envision España, José Domínguez, nada más hacerse pública la resolución de Industria. «Yo me considero andaluz-extremeño y me parece que es una gran noticia para toda la región, porque es algo que va a beneficiar a toda Extremadura, no solo a Navalmoral», añadió.

Aunque la confirmación de la ayuda del PERTE era lo que estaba esperando Envision AESC para iniciar la obra, Domínguez matizó que aún tendrán que pasar algunos meses para ver las máquinas trabajando en Expacionavalmoral, ya que se necesita completar unos trámites previos relativos tanto a la propia financiación como a los preparativos para la ejecución del proyecto.

Incentivos regionales

En relación a los 115 millones de euros que Envision ha solicitado en Incentivos Regionales también para este proyecto, José Domínguez dijo que la resolución del Ministerio de Hacienda puede tardar todavía un tiempo, teniendo en cuenta además que estas ayudas, que son a fondo perdido, se entregan una vez que los proyectos están ya ejecutados.

En cualquier caso, los 300 millones de euros obtenidos del PERTE VEC (200 de ellos en subvención a fondo perdido y 100 en un crédito blando) son ya la señal que Envision llevaba tiempo reclamando para garantizar de forma oficial la viabilidad del proyecto. De hecho, hubo un cambio de estrategia en ese sentido por parte de la compañía china, que cuando concurrió a la primera convocatoria del PERTE VEC declaró que el proyecto saldría adelante con o sin ayudas públicas, pero a la vista del resultado modificó su discurso en los meses posteriores hasta el punto de afirmar que la financiación pública sería imprescindible para la viabilidad de la gigafactoría.

Tras la aprobación provisional del PERTE conocida ayer nadie pone ya en duda que la planta de Navalmoral será una realidad, al menos la primera fase, con una inversión prevista de 1.311 millones de euros, que es para la que se ha otorgado esta ayuda.

Reacciones

Las reacciones a la aprobación del PERTE para la gigafactoría se sucedieron nada más conocerse la noticia, avanzada por HOY a las 17:20 horas, en especial por parte de dirigentes socialistas que destacaron en sus redes sociales las gestiones llevadas a cabo por Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara para hacer realidad el proyecto, así como el papel jugado por la exalcaldesa de Navalmoral, Raquel Medina.

«Comienza un tiempo nuevo en Extremadura. Nada de lo que va a ocurrir en esta tierra en los próximos meses y en los próximos años, habría sido posible sin el trabajo de muchas generaciones que siempre creyeron en las posibilidades de esta tierra. Extremadura se sitúa a la vanguardia de la revolución industrial verde. Gracias por la apuesta que el gobierno de España ha hecho», escribió en X (antes Twitter) el expresidente de la Junta.

Por su parte, María Guardiola publicó en la misma red social: «Es una magnífica noticia para Extremadura: el proyecto de Envision para la gigafactoria de Navalmoral contará con financiación del PERTE. Desde la Junta lo apoyaremos con ilusión, compromiso y trabajo para que pronto sea realidad y genere empleo y oportunidades a los extremeños».

«Maquetitas»

En una rueda de prensa celebrada en Mérida tras la reunión que mantuvo este viernes por la tarde la ejecutiva regional del PSOE, la portavoz, Soraya Vega, dijo que con el anuncio de la financiación de la gigafactoría la presidenta de la Junta «se ha encontrado de bruces con que lo que el PP y ella llamaban maquetitas se han convertido ahora en realidad».

También estuvo en esa rueda la exalcaldesa morala. «Hemos peleado tanto por lo que hoy se ha reconocido que da sentido al trabajo realizado y desnuda razones a los que durante tiempo han puesto en duda el proyecto», dijo. «Es un gran día para Extremadura, para la comarca del Campo Arañuelo y sobre todo para Navalmoral», añadió Raquel Medina.